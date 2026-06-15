Premiera "Tygrysic", która odbyła się 15 czerwca, zgromadziła wiele znanych twarzy polskiego show-biznesu. Wśród gwiazd, które błyszczały na czerwonym dywanie, nie zabrakło także aktorek występujących w spektaklu - Anny Samusionek, Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej i Małgorzaty Lewińskiej.

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"Tygrysice". Anna Samusionek zachwyciła elegancją. Małgorzata Ostrowska-Królikowska cała w złocie

Anna Samusionek postawiła na elegancką stylizację w jasnej odsłonie. Aktorka zaprezentowała się w krótkim, kremowym komplecie. Żakiet o prostym kroju, ozdobiony subtelnymi lamówkami i biżuteryjnymi guzikami, został zestawiony z dopasowaną spódnicą mini w tym samym kolorze. Całość uzupełniły efektowne szpilki w odcieniu złota z transparentnymi wstawkami, które dodały stylizacji lekkości.

Na ściance zapozowała także Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Aktorka postawiła na efektowny zestaw w odcieniach złota. Na premierze zaprezentowała się w eleganckim garniturze z połyskującej tkaniny, składającym się z luźnych spodni o szerokich nogawkach oraz klasycznej marynarki o prostym kroju. Pod nią znalazła się satynowa bluzka z wiązaniem pod szyją, która dodała stylizacji szyku. Look dopełniły szpiczaste szpilki z dekoracyjnym wzorem oraz delikatna biżuteria. Gładko zaczesane włosy i stonowany makijaż pozwoliły wyeksponować główny element stylizacji - złoty garnitur, który skutecznie przyciągał spojrzenia na czerwonym dywanie.

Małgorzata Lewińska nie do poznania. Tak prezentowała się na premierze "Tygrysic"

Warto było zwrócić uwagę także na Małgorzatę Lewińską. Aktorka pojawiła się w kremowej sukience o dopasowanym kroju, ozdobionej czarnymi lamówkami i dekoracyjnymi złotymi guzikami. Do kreacji dobrała krótki kardigan utrzymany w tej samej kolorystyce. Wrażenie robiła też odmieniona fryzura aktorki - krótki, geometryczny bob z prostą grzywką podkreślił rysy twarzy i nadał jej nowoczesnego wyglądu. Całość dopełnił subtelny makijaż z mocniej zaakcentowanymi ustami, który współgrał z eleganckim charakterem stylizacji. Zdjęcia stylizacji zobaczycie w naszej galerii:

Samusionek zachwyciła elegancją, Lewińska nie do poznania. Ostrowska-Królikowska cała w złocieOtwórz galerię