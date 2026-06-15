Premiera "Tygrysic", która odbyła się 15 czerwca, zgromadziła wiele znanych twarzy polskiego show-biznesu. Wśród gwiazd, które błyszczały na czerwonym dywanie, nie zabrakło także aktorek występujących w spektaklu - Anny Samusionek, Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej i Małgorzaty Lewińskiej.
Anna Samusionek postawiła na elegancką stylizację w jasnej odsłonie. Aktorka zaprezentowała się w krótkim, kremowym komplecie. Żakiet o prostym kroju, ozdobiony subtelnymi lamówkami i biżuteryjnymi guzikami, został zestawiony z dopasowaną spódnicą mini w tym samym kolorze. Całość uzupełniły efektowne szpilki w odcieniu złota z transparentnymi wstawkami, które dodały stylizacji lekkości.
Na ściance zapozowała także Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Aktorka postawiła na efektowny zestaw w odcieniach złota. Na premierze zaprezentowała się w eleganckim garniturze z połyskującej tkaniny, składającym się z luźnych spodni o szerokich nogawkach oraz klasycznej marynarki o prostym kroju. Pod nią znalazła się satynowa bluzka z wiązaniem pod szyją, która dodała stylizacji szyku. Look dopełniły szpiczaste szpilki z dekoracyjnym wzorem oraz delikatna biżuteria. Gładko zaczesane włosy i stonowany makijaż pozwoliły wyeksponować główny element stylizacji - złoty garnitur, który skutecznie przyciągał spojrzenia na czerwonym dywanie.
Warto było zwrócić uwagę także na Małgorzatę Lewińską. Aktorka pojawiła się w kremowej sukience o dopasowanym kroju, ozdobionej czarnymi lamówkami i dekoracyjnymi złotymi guzikami. Do kreacji dobrała krótki kardigan utrzymany w tej samej kolorystyce. Wrażenie robiła też odmieniona fryzura aktorki - krótki, geometryczny bob z prostą grzywką podkreślił rysy twarzy i nadał jej nowoczesnego wyglądu. Całość dopełnił subtelny makijaż z mocniej zaakcentowanymi ustami, który współgrał z eleganckim charakterem stylizacji. Zdjęcia stylizacji zobaczycie w naszej galerii: