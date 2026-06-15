W poniedziałek, 15 czerca, w Warszawie odbyła się premiera filmu "Ojczyzna" Pawła Pawlikowskiego. Okazuje się, że to wydarzenie przyciągnęło całą plejadę gwiazd, ale nie tylko. Na premierze obecni byli również politycy, wśród których można było dojrzeć Rafała Trzaskowskiego czy Małgorzatę Kidawę-Błońską z mężem. Wśród pozujących na ściance gwiazd obecne były za to: Magdalena Cielecka, Joanna Kulig, Grażyna Torbicka, Weronika Rosati, Karolina Gruszka, Katarzyna Warnke czy dawno niewidziana gwiazda serialu "Lokatorzy" - Agnieszka Michalska.

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Gwiazdy i politycy na jednej imprezie. Był nawet Trzaskowski

Na czerwonym dywanie pojawiło się wiele gwiazd, które ostatnio rzadko bywały na branżowych imprezach. Wśród nich była Joanna Kulig. Aktorka postawiła białą koszulę i czarne spodnie, ale myliłby się ten, kto by pomyślał, że to nudna klasyka. O, na pewno nie w przypadku Joany Kulig! Koszula aktorki miała bowiem ciekawy fason i drapowanie na linii talii. Z kolei spodnie to modne w latach dwutysięcznych rybaczki, które teraz powracają do łask.

Uwagę zwracała też Katarzyna Warnke, która postawiła na look w męskim stylu. Aktorka miała na sobie luźny garnitur w pionowe prążki i niebieską koszulę w białe, również pionowe prążki. Stylizację dopełniała też fryzura - gładko zaczesane i związane z tyłu włosy.

Na look w zupełnie innym stylu postawiła za to Grażyna Torbicka. Prezenterka, która słynie z eleganckich kreacji, tym razem postawiła na casualowy zestaw. Składał się z brązowego swetra, brązowej kurtki i luźnych, jeansowych spodni.

Grała w hicie TVP. Rzadko bywa na salonach

Na premierze filmu zjawiła się też Agnieszka Michalska, która grała Krysię w "Lokatorach". Dziś aktorka ma 55 lat i na co dzień trzyma się z dala od medialnego zainteresowania i blasku fleszy. W momencie gdy zrezygnowała z aktorstwa, całkowicie zmieniła swoje życie. Po 20 latach spędzonych w Warszawie zdecydowała się na wyprowadzkę do Mrągowa, gdzie została dyrektorką tamtejszego Ośrodka Kultury.

Najwyraźniej jednak nieco zatęskniła za czerwonym dywanem i zdecydowała się pojawić na premierze "Ojczyzny". Do zdjęć pozowała w zielonej sukience o długości midi. Zobaczcie w galerii zdjęć, czy bardzo się zmieniła od czasu "Lokatorów"!

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