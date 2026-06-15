Dorota Gardias to jedna z najpopularniejszych prezenterek pogody w Polsce. Przez lata była związana ze stacją TVN, gdzie zyskała sympatię widzów dzięki profesjonalizmowi i charyzmie. Z czasem stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy telewizji. 15 czerwca Gardias dodała wpis z okazji 20-lecia pracy w stacji. Niektórzy odebrali go jako... pożegnanie. Prezenterka błyskawicznie opublikowała wyjaśnienia.
"To były lata pełne niezwykłych przygód. Setki kilometrów w trasie, niezapomniane wyjazdy, wschody słońca, wielkie emocje i wyzwania, które nieraz wydawały się niemożliwe do zrealizowania. (...) Dziękuję wszystkim redakcjom, z którymi miałam zaszczyt współpracować i współpracuje" - pisała Dorota Gardias w najnowszym poście, pod którym szybko zaroiło się od komentarzy zasmuconych fanów. "Będziemy tęsknić, ale trzymamy za panią kciuki!", "Czyli niestety już pani definitywnie odchodzi z TVN? Dlaczego?" - pisali.
Szybko okazało się, że Dorota Gardias nie zamierza rozstawać się ze stacją. Wręcz przeciwnie. - Nie, nie odchodzę z TVN-u ani z TVN24, ani z "Dzień Dobry TVN". Moi drodzy, dzisiaj obchodzę jubileusz 20-lecia pracy w TVN. Przy tej okazji, a jest to dla mnie bardzo ważny dzień, chciałam wszystkim za te cudowne lata podziękować, ale absolutnie się nie żegnam, wręcz przeciwnie. (...) Czekam na kolejne wyzwania od TVN-u oczywiście. Nie mogę się doczekać i mam nadzieję, że nasza współpraca będzie jeszcze bardzo długa, wbrew temu, co piszą niektóre media. Także tutaj chciałam sprostować, nie odchodzę z TVN-u - mówiła.
We wpisie, który wywołał tak wiele emocji, Gardias dała jasno do zrozumienia, że jest otwarta na nowe propozycje ze strony TVN-u. "Dziękuję za zaufanie, za wspólne marzenia i za odwagę, by ciągle sięgać po więcej. A co przede mną? Nie wiem. Ale wiem jedno - mam ogromny apetyt na kolejne przygody, nowe wyzwania i następne historie, które będziemy tworzyć razem. Bo jeśli te 20 lat nauczyło mnie jednej rzeczy, to tego, że najpiękniejsze dopiero może nadejść" - pisała.