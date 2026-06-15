Dorota Gardias to jedna z najpopularniejszych prezenterek pogody w Polsce. Przez lata była związana ze stacją TVN, gdzie zyskała sympatię widzów dzięki profesjonalizmowi i charyzmie. Z czasem stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy telewizji. 15 czerwca Gardias dodała wpis z okazji 20-lecia pracy w stacji. Niektórzy odebrali go jako... pożegnanie. Prezenterka błyskawicznie opublikowała wyjaśnienia.

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Dorota Gardias nie odchodzi z TVN-u. "Chciałabym sprostować..."

"To były lata pełne niezwykłych przygód. Setki kilometrów w trasie, niezapomniane wyjazdy, wschody słońca, wielkie emocje i wyzwania, które nieraz wydawały się niemożliwe do zrealizowania. (...) Dziękuję wszystkim redakcjom, z którymi miałam zaszczyt współpracować i współpracuje" - pisała Dorota Gardias w najnowszym poście, pod którym szybko zaroiło się od komentarzy zasmuconych fanów. "Będziemy tęsknić, ale trzymamy za panią kciuki!", "Czyli niestety już pani definitywnie odchodzi z TVN? Dlaczego?" - pisali.

Szybko okazało się, że Dorota Gardias nie zamierza rozstawać się ze stacją. Wręcz przeciwnie. - Nie, nie odchodzę z TVN-u ani z TVN24, ani z "Dzień Dobry TVN". Moi drodzy, dzisiaj obchodzę jubileusz 20-lecia pracy w TVN. Przy tej okazji, a jest to dla mnie bardzo ważny dzień, chciałam wszystkim za te cudowne lata podziękować, ale absolutnie się nie żegnam, wręcz przeciwnie. (...) Czekam na kolejne wyzwania od TVN-u oczywiście. Nie mogę się doczekać i mam nadzieję, że nasza współpraca będzie jeszcze bardzo długa, wbrew temu, co piszą niektóre media. Także tutaj chciałam sprostować, nie odchodzę z TVN-u - mówiła.

Dorota Gardias jest gotowa na nowe wyzwania. "Mam ogromny apetyt na kolejne przygody"

We wpisie, który wywołał tak wiele emocji, Gardias dała jasno do zrozumienia, że jest otwarta na nowe propozycje ze strony TVN-u. "Dziękuję za zaufanie, za wspólne marzenia i za odwagę, by ciągle sięgać po więcej. A co przede mną? Nie wiem. Ale wiem jedno - mam ogromny apetyt na kolejne przygody, nowe wyzwania i następne historie, które będziemy tworzyć razem. Bo jeśli te 20 lat nauczyło mnie jednej rzeczy, to tego, że najpiękniejsze dopiero może nadejść" - pisała.