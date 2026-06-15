"MasterChef Junior" zadebiutował z pierwszym sezonem programu w lutym 2016 roku. To właśnie wtedy widzów zachwycili umiejętnościami młodzi kucharze, którzy mieli wówczas zaledwie od ośmiu do 13 lat. Dekadę później, część uczestników wciąż spełnia się w świecie kulinarnym, podczas gdy inni obrali jednak odmienne ścieżki zawodowe. Wiemy, czym dokładnie się zajmują.

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"MasterChef Junior" dekadę później. Tym zajmują się uczestnicy pierwszej edycji

Jak wiadomo, zwyciężczynią pierwszego sezonu programu okazała się Natalia Paździor. Obecnie już 21-latka pozostała aktywna w świecie mediów. Obecnie obraca się głównie w świecie influencerskim, publikując w sieci treści lifestyle'owe. Zdarza się jej również dzielić przepisami, które ciepło przyjmuje grono jej licznych obserwatorów. Na Instagramie śledzi ją prawie 100 tys. osób. Paździor przygotowuje się też obecnie do ślubu! Więcej pisaliśmy o tym TUTAJ.

Tuż za Natalią, na podium premierowej edycji show stanął Jakub Tomaszczyk. Jak się okazało, zamiłowanie do kuchni pozostało z nim przez kolejne lata i w 2022 roku pojawił się również w "dorosłym" wydaniu "MasterChefa" (11. sezonu). Tym razem chłopakowi udało się wygrać program! Aktualnie wciąż pasjonuje się gotowaniem i dzieli się w sieci kreatywnymi przepisami. W ostatnich miesiącach ograniczył jednak swoją aktywność w mediach społecznościowych.

Nie wszyscy uczestnicy pierwszego "MasterChefa Juniora" pozostali w blasku fleszy

Trzecie miejsce w programie zajęli także ex aequo Zuzanna Harapkiewicz i Karol Labuda. Obecnie obydwoje stawiają na prywatność i nie udzielają się w mediach społecznościowych. Zuzanna posiada jedynie prywatny profil. Podobnie ma się sytuacja z Luizą Baaziz oraz Mateuszem Truszkiewiczem, którzy znaleźli się przed laty tuż za podium. Luiza posiada konto, na którym rzadko się udziela i publikuje jedynie prywatne zdjęcia. Obserwuje ją jednak prawie 24 tys. osób.

Mateusz z drugiej strony pozostawał aktywny przez lata po zakończeniu programu. Prowadził kanał na YouTube oraz dzielił się w mediach społecznościowych przepisami i zdjęciami. Ostatnie takie posty pochodzą jednak z 2022 roku. Od tamtej pory Truszkiewicz ograniczył swoją aktywność w sieci.

Tak wyglądają uczestnicy Otwórz galerię