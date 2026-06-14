Joanna Osypowicz, znana widzom z programu "Rolnik szuka żony", aktywnie prowadzi swoje media społecznościowe i regularnie dzieli się z obserwatorami szczegółami ze swojego życia. Tym razem podzieliła się z nimi efektami metamorfozy, na którą zdecydowała się podczas pobytu w Turcji.
Kilka dni temu Joanna Osypowicz razem z mężem wybrała się do Turcji. Jak się okazuje, nie był to jednak wyjazd wypoczynkowy. Gwiazda programu "Rolnik szuka żony" odwiedziła tam klinikę dentystyczną, w której zdecydowała się na metamorfozę swojego uśmiechu. Na Instastory przyznała, że wygląd jej zębów od lat był dla niej źródłem kompleksów. Dodatkowo wielokrotnie spotykała się z krytycznymi komentarzami i hejtem ze strony internautów.
Już kilka dni po wyjeździe Joanna pochwaliła się fanom efektami metamorfozy. Na InstaStories opublikowała zdjęcia przedstawiające jej uśmiech sprzed i po zabiegu, dzięki czemu można wyraźnie dostrzec skalę zmiany. Różnica jest naprawdę zauważalna.
Na fotografii wykonanej tuż po opuszczeniu kliniki Osypowicz nie kryje zadowolenia. Szeroki i promienny uśmiech sugerują, że jest zachwycona efektem końcowym. Jej nowe zęby prezentują się estetycznie i naturalnie, a sama Joanna sprawia wrażenie znacznie pewniejszej siebie niż wcześniej. Zdjęcia zobaczycie w naszej galerii:
Osypowicz na bieżąco pokazywała obserwatorom kolejne etapy przemiany. Wyjaśniła też, dlaczego zdecydowała się przeprowadzić zabieg właśnie w Turcji. - Powiem wam szczerze, że w Polsce zostały one wycenione na tyle, że mnie po prostu nie było na nie stać. Powiedziałam to bardzo szczerze, nie chciałam brać kredytu na zęby. Mam nadzieję, że będzie pięknie, a będzie na pewno, więc oglądajcie, obserwujcie i patrzcie na tę zmianę razem ze mną - mówiła na Instastory. CZYTAJ TEŻ: Niepokojące wieści o Asi z "Rolnika" nadeszły znienacka. "Mam nadzieję, że zrozumiecie".