13 czerwca w Wielkiej Brytanii miała miejsce uroczysta parada z okazji urodzin króla Karola III. Trooping the Colour odbywa się zawsze w czerwcowy weekend, niezależnie od tego, kiedy wypadają faktycznie urodziny monarchy. Uroczystość przyciąga tłumy i jest niezwykle ważnym wydarzeniem w kraju. Dzień po paradzie w "Dzień dobry TVN" informacje o tegorocznym Trooping the Colour przekazywała prosto z Wielkiej Brytanii Anna Senkara. Przez chwilę jednak reporterka nie była pewna, czy nie będzie musiała nagle zejść z anteny.

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"Dzień dobry TVN". Niespodziewana sytuacja podczas wejścia na żywo

Już na wstępie przy relacji Anny Senkary pojawiły się pewne problemy. Pierwsze połączenie ze studiem "Dzień dobry TVN" nie udało się ze względu na problemy techniczne. Reporterce udało się jednak połączyć za drugim razem. Senkara opowiadała o paradzie, zaczynając od króla Karola III. - To jest jego czwarta urodzinowa parada jako króla, ale w tym roku ponownie zrezygnował z przejażdżki konnej na rzecz powozu... - zaczęła.

Po chwili jednak reporterka zaczęła się śmiać. - Przepraszam, że ja się śmieję, ale właśnie podeszli do nas strażnicy, ale się wycofali. Ja już się dzisiaj spodziewam wszystkiego, zobaczymy - dodała reporterka, nawiązując do wcześniejszej sytuacji. - Jeśli zostanę aresztowana, to na oczach całej Polski - powiedziała z humorem. Na szczęście jednak Annie Senkarze udało się dokończyć relację bez dalszych zakłóceń.

Ekspertka oceniła tegoroczną kreację księżnej Kate

Na corocznym Trooping the Colour oprócz króla pojawiają się również członkowie rodziny królewskiej, którzy nie tylko biorą udział w paradzie, ale też po niej wychodzą na balkon. W tym roku ogromne wrażenie zrobiła na wszystkich błękitna kreacja księżnej Kate, którą w rozmowie z nami oceniła stylistka Iwona Sasin. - To kolor, który mówi: "jestem obecna, ale szanuję rangę chwili". Połączenie go z białymi wykończeniami dodaje stylizacji ceremonialnej świeżości i lekkości, a jednocześnie przywołuje estetykę klasycznych mundurów galowych oraz królewskiej heraldyki. Projekt autorstwa Catherine Walker, uzupełniony kapeluszem Philipa Treacy'ego, tworzy niemal architektoniczną całość - przekazała nam ekspertka. Więcej na ten temat przeczytasz w tym artykule.