Katy Perry na otwarciu mundialu poruszyła cały świat. 'Pokazała Shakirze, jak to się robi'

Tegoroczne mistrzostwa świata w piłce nożnej odbywają się w trzech różnych krajach - Stanach Zjednoczonych, Meksyku oraz Kanadzie. Z tego powodu organizatorzy zdecydowali się również na trzy rozpoczęcia mundialu. 11 czerwca na stadionie Estadio Azteca w Meksyku swój hit "Dai Dai" zaśpiewała Shakira. Dzień później na SoFi Stadium w Los Angeles pojawiła się Katy Perry. Amerykańska gwiazda wystąpiła wraz z dziesięcioletnim Tiusem prosto z Norwegii. Ten koncert zachwycił internautów.

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Katy Perry otworzyła mundial wraz z dziesięciolatkiem. To zachwyciło widzów

Katy Perry pojawiła się na stadionie w Los Angeles w wyjątkowej kreacji - w długiej, srebrnej sukience od Stelli McCartney, która wyróżniała się oryginalną konstrukcją. Uwagę zwracały również frędzle. Piosenkarka zaśpiewała utwór "Wonder" wraz z dziesięcioletnim Tiusem Luką Sundbergiem z Norwegii. Chłopiec oczarował ją talentem. "Tius nagrał swoją partię do 'Wonder", gdy miał pięć lat, w 2021 r. Usłyszałam jego wokal w 2023 r. i zainspirował mnie do napisania zwrotek do "Wonder", a potem dodałam tę piosenkę do mojego szóstego albumu" - ujawniła na TikToku wokalistka, która zdecydowała się zaśpiewać na żywo - nie korzystała z playbacku.

Internauci byli zachwyceni tym występem. "To jest takie słodkie!", "Mogłaby zaśpiewać jeden ze swoich wielu hitów, ale wybrała tę piosenkę, bo chciała dać temu dziecku tę ogromną szansę… to jest takie urocze", "Pokazała Shakirze, jak zrobić udane otwarcie mistrzostw świata", "To, że Katy Perry zapewniła temu dzieciakowi ogromną widownię podczas mistrzostw świata, gdzie oglądały go miliony ludzi… naprawdę podbiła nasze serca" - czytamy w serwisie X.

Występ Katy PerryOtwórz galerię

Shakira kolejny raz przygotowała utwór na mundial. To jej występie sądzi Marek Sierocki

Shakira wystąpiła na inauguracji mundialu, choć szybko zauważono, że śpiewała z playbacku. W rozmowie z Plotkiem Marek Sierocki przyznał, że miał szansę usłyszeć Kolumbijkę na żywo. - Śpiewa naprawdę fantastycznie - podkreślił. Zaznaczył jednocześnie, że "specyfika takiego otwarcia jest taka, że trudno, żeby to wszystko było grane na żywo". - Szkoda, że nie było - też tak uważam. Ale myślę, że sytuacja tego wymagała, żeby to było tak wykonane - uznał. Co uważa o samej piosence "Dai Dai"? Tego dowiecie się tutaj: Mundialowy hit dzieli kibiców. Zły wybór? Shakira nie chciałaby usłyszeć, co powiedział nam Marek Sierocki