Elva była jakiś czas temu bohaterką głośnego materiału w "Dzień dobry TVN" o czarnym rynku medycyny estetycznej. 26-latka przyszła na świat jako chłopiec o imieniu Wojtek. Przez długi czas nie potrafiła pogodzić się ze swoim wyglądem, a skorzystanie z profesjonalnej pomocy było dla niej zbyt kosztowne. W efekcie zaczęła samodzielnie wykonywać zabiegi medycyny estetycznej. - Zastrzyki z silikonu robiłam na początku raz w tygodniu, a później mnie trochę poniosło i robiłam je codziennie. Mieszkałam i pracowałam wtedy w Warszawie, a całe pieniądze schodziły mi na czynsz, więc nie miałam pieniędzy na specjalistów - opowiadała. Po czasie na jej twarzy zaczęły pojawiać się liczne deformacje i silna opuchlizna. Niedawno Elva przeszła operację pod okiem specjalistów. Teraz w sieci pokazała, jak zmieniła się jej twarz.

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Elva przeszła pierwszą operację. "Oczy w końcu się otwierają"

W materiale "Dzień dobry TVN" wystąpił również lekarz medycyny estetycznej, dr Marek Wasiluk. To właśnie on zaproponował Elvie fachową pomoc. - Jeśli chodzi o to, co możemy zrobić, to na pewno, po pierwsze - konsultacja psychiatryczna, czy ona jest gotowa, żeby dać sobie pomóc, a później - diagnostyka obrazowa, czyli rezonans magnetyczny, żeby zobaczyć, ile tego jest i trochę spróbować oszacować, co jest uszkodzone. Bez tego nie mamy jak ruszać - mówił.

Elva najwyraźniej postanowiła skorzystać z jego wsparcia. 26-latka ma już za sobą pierwszą operację. Pod koniec maja wrzuciła zdjęcie ze szpitalnego łóżka. "Wszystko boli" - napisała. Niedługo później wrzuciła kolejne zdjęcie, na którym widać pierwsze efekty operacji. "Oczy w końcu się otwierają. Jestem wdzięczna za każde wsparcie" - napisała pod jednym z najnowszych wpisów. "Ale różnica! Jest coraz lepiej", "W końcu zobaczyłam bardzo ładne oczy", "Trzymam za ciebie kciuki" - pisali internauci pod zdjęciem wrzuconym 11 czerwca. Efekty operacji znajdziecie w naszej galerii.

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Elva kupowała preparaty przez internet. "To jest łatwe do znalezienia"

W materiale "Dzień dobry TVN" zauważono, że coraz więcej osób sięga po preparaty z czarnego rynku i samodzielnie wykonuje zabiegi medycyny estetycznej. Jak wyznała Elva, ona sama kupowała silikon przez internet. - Zaczęłam od zastrzyków polegających na rozpuszczaniu tłuszczu, które robiłam dwa razy w tygodniu. Potem, jak ta twarz zaczęła się robić zbyt szczupła, to sobie tam powoli wypełniałam, aż w pewnym momencie mnie trochę poniosło. Kupowałam preparat do lipolizy iniekcyjnej i silikon przez internet. To jest ogólnie łatwe do znalezienia w internecie - mówiła.

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.