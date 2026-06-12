Fani "Rancza" przez lata czekali na wiadomość, która nadeszła pod koniec 2025 roku. To właśnie wtedy ogłoszono, że serial powróci na antenę TVP. Wiadomo, że doczekamy się 11. sezonu, który będzie miał sześć odcinków. 9 czerwca aktorzy powrócili na plan kultowej produkcji. W obsadzie nie zabraknie oczywiście największych gwiazd - m.in. Cezarego Żaka, Ilony Ostrowskiej, Katarzyny Żak, Artura Barcisia czy Jacka Kawalca. Wiadomo, że niestety zabraknie wśród nich Pawła Królikowskiego i Franciszka Pieczki, którzy zmarli przed laty. Reżyser zabrał głos w sprawie postaci, które odgrywali. Wiemy, co się wydarzy z bohaterami.

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"Ranczo" powraca. Co z Kusym i Japyczem? Reżyser serialu wyjaśnia

Wiadomo, że ostatni sezon serialu będzie nosił podtytuł "Ranczo. Zemsta wiedźm" i zostanie wyemitowany jesienią tego roku w TVP1. W mediach zawrzało, gdy okazało się, że do obsady dołączył Daniel Olbrychski. - Tak jak kiedyś Leona Niemczyka zastąpił Franciszek Pieczka, tak teraz zastąpi go Daniel Olbrychski - przekazał w programie "19:30" producent "Rancza", Maciej Strzembosz.

To wywołało falę dyskusji dotyczącą zastępowania zmarłych aktorów. Reżyser jednak uspokaja. "Obiecałem kiedyś, że w nowym 'Ranczu' nie będziemy zastępować Wspaniałych Kolegów Aktorów, którzy zakończyli swoją ziemską wędrówkę. I słowa danego dotrzymuję, możecie mi wierzyć!" - przekazał na facebookowym profilu Wojciech Adamczyk.

"Ranczo". Magdalena Waligórska i Arkadiusz Nader grali małżeństwo, a prywatnie byli skonfliktowani. Pojawią się w nowych odcinkach?

Od lat w mediach mówiło się o konflikcie pomiędzy serialowymi Wioletką i Staśkiem. Prywatnie ich konflikt sięga już 2011 roku, o czym więcej dowiecie się tutaj: Ich konflikt rozgrzewał media, interweniować musiała policja. Od tego czasu Waligórska i Nader mają ze sobą na przysłowiowym pieńku, ale w "Ranczu" zagrali małżeństwo. Wiadomo, że w najnowszym sezonie również zobaczymy aktorów w akcji. "Nie wszyscy aktorzy zaczynają jednego dnia. Tak, spokojnie, będę w 'Ranczu'. Mam zdjęcia w lipcu. Seriale nagrywane są według obiektów, ja po prostu nie mam scen w dworku" - przekazała Pudelkowi Waligórska. Nie wiadomo jeszcze jednak, czy dojdzie do wspólnych scen tej dwójki.