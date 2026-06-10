Choć wiosenna odsłona "Kocham Cię, Polsko!" była wielkim powrotem kultowego formatu po kilkuletniej przerwie, wszystko wskazuje na to, że Telewizja Polska nie zamierza zwalniać tempa. Program zyskał odświeżoną formułę, nowych prowadzących i ponownie przyciągnął przed telewizory setki tysięcy widzów. Po ośmiu latach przerwy możemy zobaczyć Marzenę Rogalską, kiedyś jedną z kapitanek drużyny, w roli prowadzącej, natomiast kapitanami zostali Michał Koterski i Filip Gurłacz. Stacja zdecydowała się przygotować kolejną serię, która trafi na antenę już jesienią. Widzowie mogą jednak spodziewać się istotnej zmiany w składzie gwiazd pojawiających się w studiu.

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Zmiany w programie "Kocham Cię, Polsko!". Kogo już więcej nie zobaczymy?

Jak ustalił portal Wirtualnemedia.pl, w nowych odcinkach zabraknie Filipa Gurłacza, który pełnił funkcję jednego z kapitanów drużyn. Aktor ma obecnie napięty grafik zawodowy i nie będzie mógł zaangażować się w realizację kolejnej edycji show. Jego miejsce zajmie Łukasz Kadziewicz, którego widzowie doskonale znają z "Pytania na śniadanie". Były reprezentant Polski w siatkówce od ponad roku rozwija swoją karierę telewizyjną i najwyraźniej zyskał duże zaufanie władz stacji. Decyzja nie jest przypadkowa - Kadziewicz pojawił się już wcześniej jako gość programu i miał zrobić bardzo dobre wrażenie na ekipie produkcyjnej. Myślicie, że to dobra zmiana?

To on zastąpi FIlipa Gurłacza. W "Kocham Cię, Polsko" intensywne zmiany

Dla prezentera to kolejny ważny krok w telewizyjnej karierze. Po zakończeniu sportowej przygody z powodzeniem odnalazł się w mediach, a obecnie należy do grona najpopularniejszych twarzy TVP. W "Pytaniu na śniadanie" tworzy ekranowy duet z Agnieszką Woźniak-Starak, a teraz będzie miał okazję sprawdzić się także w rozrywkowym formacie emitowanym w najlepszym czasie antenowym. Zdjęcia do nowej serii właśnie ruszają, a jesienią widzowie przekonają się, jak odnajdzie się w roli kapitana jednej z drużyn. Nie da się ukryć, że TVP wyraźnie stawia na Kadziewicza i konsekwentnie zwiększa jego obecność na antenie. ZOBACZ TEŻ: Ten odcinek "Kocham Cię, Polsko!" zaskoczył widzów. W komentarzach się dzieje