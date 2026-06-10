Jedna z najpopularniejszych produkcji w historii Telewizji Polskiej doczeka się kontynuacji. Rozpoczęły się zdjęcia do nowych odcinków serialu "Ranczo", które ponownie zabiorą widzów do Wilkowyj i pokażą dalsze losy bohaterów. Powstanie sześć nowych odcinków, będących kontynuacją wydarzeń znanych z dziesięciu dotychczasowych sezonów. Szczegóły dotyczące premiery mają zostać ujawnione w najbliższych miesiącach. Mimo że wielu widzów czeka na nią z niecierpliwością, nie brakuje również sceptycznych głosów.

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"Ranczo" wraca po latach, ale nie wszyscy widzowie podzielają entuzjazm. "Nie wróżę nic dobrego"

Nowa odsłona powstaje na podstawie scenariusza autorstwa nieżyjącego już Andrzeja Grembowicza, znanego pod pseudonimem Robert Brutter. Przy jego opracowaniu współpracował również syn scenarzysty, Marcin Grembowicz. Jak wyjaśnia producent serialu, Maciej Strzembosz, historia zatytułowana "Ranczo. Zemsta wiedźm" została napisana już w 2015 roku. Twórcy podkreślają, że fabuła została dostosowana do realiów 2026 roku, przy jednoczesnym zachowaniu klimatu, który przed laty podbił serca widzów.

Wraz z pojawianiem się kolejnych informacji o produkcji w mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się krytyczne komentarze. Część widzów uważa, że historia została już odpowiednio zakończona i nie widzi potrzeby kontynuowania kultowej produkcji po tak długiej przerwie. "Chyba będzie farsa", "Nie, nie ma powrotu!", "Ze wcześniejszych powrotów po latach innych produkcji nie wróżę nic dobrego, może się mylę", "Udział Olbrychskiego na minus niestety" - czytamy pod postem Telewizji Polskiej na Facebooku.

"Ranczo" z dawną obsadą. Na plan wracają ulubieńcy widzów

Jak już wiadomo, na plan wrócili zarówno aktorzy, jak i realizatorzy związani z serialem od początku jego istnienia. W obsadzie znaleźli się m.in. Ilona Ostrowska, Cezary Żak, Artur Barciś, Marta Chodorowska, Grażyna Zielińska, Sylwester Maciejewski, Bogdan Kalus, Piotr Pręgowski, Violetta Arlak, Magdalena Kuta, Marta Lipińska, Katarzyna Żak, Grzegorz Wons, Dorota Chotecka oraz Magdalena Waligórska. Ostatnio poinformowano również, że do obsady dołączył Daniel Olbrychski.