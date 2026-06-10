"Ranczo" zadebiutowało na antenie Telewizji Polskiej w 2006 roku. Przez kolejną dekadę widzowie mogli śledzić losy bohaterów, którzy mieszkają w Wilkowyjach. Nie da się ukryć, że serial stał się krajowym fenomenem, doczekując się dziesięciu sezonów. Jak ogłoszono pod koniec 2025 roku, powstanie kolejna odsłona produkcji - nakręcone zostanie sześć odcinków. Fani są wniebowzięci i oczekują na premierę. Aktorzy już stawili się na planie, co w mediach społecznościowych relacjonuje Cezary Żak. Tym razem zaskoczył nagraniem z żoną.

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"Ranczo". Cezary Żak znowu na planie. Miał dla fanów niespodziankę

9 czerwca aktorzy pojawili się na planie "Rancza", na co od lat czekali fani serialu. Cezary Żak ucharakteryzowany na biskupa Kozioła relacjonował pierwszy dzień. Na nagraniu pojawił się w towarzystwie Grażyny Zielińskiej, która wciela się w rolę serialowa Babki. Na planie nie zabrakło również Marty Chodorowskiej, serialowej Klaudii. Aktorka pokazała w sieci zdjęcie słynnego dworku, w którym mieszkali Lucy i Kusy.

Dzień później Cezary Żak zaprezentował się fanom na Instagramie w charakteryzacji prezydenta Pawła Kozioła. To nie było jednak wszystko. - Dziś drugi dzień zdjęciowy i niespodzianka - zapowiedział. Po chwili skierował telefon na żonę. Dzięki temu mogliśmy zobaczyć Katarzynę Żak jako Kazimierę Solejukową, która w charakterystycznym dla postaci stylu powiedziała: "Dzień dobry".

Drugi dzień na planie Otwórz galerię

"Ranczo". Daniel Olbrychski dołącza do obsady serialu

Scenarzyści musieli się zastanowić jak rozwiązać kwestię nieobecności części aktorów. Jak wiadomo, niektórzy aktorzy zmarli. Nie żyje Paweł Królikowski - wcielający się w Kusego, a także Franciszek Pieczka, serialowy Stachu Japycz. Już wiadomo, że na ławeczce zasiądzie inny aktor. Daniel Obrychski ma przejąć miejsce po Pieczce. Twórcy serialu liczą, że legenda polskiego kina godnie wpisze się w historię kultowej produkcji. - Tak jak kiedyś Leona Niemczyka zastąpił Franciszek Pieczka, tak teraz zastąpi go Daniel Olbrychski - powiedział w programie "19:30" Maciej Strzembosz - producent "Rancza".