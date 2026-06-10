To już pewne! Olbrychski zagra w "Ranczu" i zastąpi innego aktora

"Ranczo" przez lata było jednym z najchętniej oglądanych seriali TVP. Widzowie pokochali produkcję za charakterystycznych bohaterów, humor, doskonale rozpisane dialogi oraz barwne historie mieszkańców Wilkowyj. Nic więc dziwnego, że powrót serialu wzbudził ogromne emocje. W nowych odcinkach obok dobrze znanych twarzy pojawią się również nowi bohaterowie. Jedną z nich będzie Dorotka, córka Lucy i Kusego, która jako maturzystka odegra ważną rolę w fabule. Szczególne zainteresowanie budzi jednak udział w produkcji Daniela Olbrychskiego. Ceniony aktor dołączył do obsady 11. sezonu, a jego obecność już teraz jest określana jako jedna z największych niespodzianek przygotowanych przez twórców dla fanów serialu.

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Daniel Olbrychski w Wilkowyjach. To jedna z największych niespodzianek

Przed Danielem Olbrychskim stoi niełatwe zadanie. Aktor ma przejąć miejsce po Franciszku Pieczce, który przez lata wcielał się w Stacha – jedną z najbardziej lubianych postaci serialu i męża Michałowej. Twórcy liczą, że legenda polskiego kina godnie wpisze się w historię kultowej produkcji. "Tak jak kiedyś Leona Niemczyka zastąpił Franciszek Pieczka, tak teraz zastąpi go Daniel Olbrychski" - powiedział w programie "19:30" Maciej Strzembosz, producent "Rancza".

Wiele wskazuje na to, że w nowych odcinkach nie zabraknie także scen przy słynnej ławeczce przed sklepem Więcławskiej. To właśnie tam od lat spotykają się bohaterowie, których rozmowy stały się jednym z symboli serialu. Jak ponadto zdradzał Wojciech Adamczyk, scenarzyści nie chcą uśmiercać bohaterów związanych z aktorami, których nie ma już wśród nas.

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Na profilach gwiazd "Rancza" od kilku tygodni nie brakuje sygnałów, że wyczekiwany powrót serialu staje się faktem. Pod koniec maja Cezary Żak podzielił się zdjęciem z pierwszego czytania scenariusza 11. sezonu, na którym pojawili się również inni aktorzy doskonale znani widzom kultowej produkcji. Podobną fotografię opublikowała także Katarzyna Żak, czym dodatkowo podgrzała atmosferę wokół nowych odcinków.

Wszystko wskazuje na to, że prace nad serialem nabierają tempa. Według dotychczasowych informacji zdjęcia mają ruszyć latem, a premiera nowego sezonu planowana jest jeszcze w tym roku. Data nie jest przypadkowa – zbiegnie się z 20. rocznicą debiutu "Rancza" oraz 10. rocznicą zakończenia emisji serialu.