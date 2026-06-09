Miłośnicy "Rancza" mają powody do świętowania. Po dziesięciu latach od emisji ostatniego odcinka rozpoczęły się zdjęcia do nowej odsłony jednego z najpopularniejszych polskich seriali. Produkcja przez lata gromadziła przed telewizorami milionową publiczność, a mieszkańcy fikcyjnych Wilkowyj stali się bohaterami, których widzowie do dziś wspominają z ogromnym sentymentem. Przez długi czas wydawało się, że powrót serialu pozostanie jedynie marzeniem fanów. Kolejne przeszkody, zmiany w Telewizji Polskiej i problemy organizacyjne skutecznie opóźniały realizację projektu. Ostatecznie twórcom udało się jednak doprowadzić sprawę do szczęśliwego finału. W sieci pojawiły się nowe zdjęcia!

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Rozpoczęły się zdjęcia do nowych odcinków "Rancza". Pierwsze kadry już w sieci

Wśród aktorów, którzy ponownie wcielą się w dobrze znane postacie, znaleźli się m.in. Cezary Żak, Katarzyna Żak, Artur Barciś, Bartłomiej Kasprzykowski, Jacek Kawalec czy Violetta Arlak. Do ekipy dołączyły także nowe twarze, które mają wnieść do fabuły świeżą energię. Teraz przyszedł czas na kolejny etap prac. We wtorek rano rozpoczęto realizację zdjęć, a pierwsi aktorzy nie kryli ekscytacji związanej z powrotem na plan. Cezary Żak opublikował krótkie nagranie, na którym pojawił się w towarzystwie Grażyny Zielińskiej, znanej widzom jako serialowa Babka. Materiał szybko obiegł internet, a pod nim zaroiło się od komentarzy zachwyconych internautów.

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Swoimi wrażeniami podzieliła się również Marta Chodorowska, od lat związana z rolą Klaudii Kozioł. Aktorka już od wczesnych godzin porannych relacjonowała przygotowania do pracy i pokazała charakterystyczne miejsce doskonale znane widzom serialu. Okazuje się, że część scen powstaje przy słynnym dworku kojarzonym z Lucy i Kusym, który znajduje się w miejscowości Sokule. To właśnie tam rozpoczęto zdjęcia do nowych odcinków. Tymczasem w Jeruzalu, który przez lata pełnił rolę serialowych Wilkowyj, na razie panuje spokój. Nic jednak nie wskazuje na to, by kultowe lokalizacje miały zostać pominięte. Wszystko sugeruje, że twórcy zamierzają połączyć dobrze znane widzom miejsca z nowymi wątkami, które mają przyciągnąć zarówno wiernych fanów, jak i młodszych odbiorców. Jesteście gotowi na zupełnie nową odsłonę "Rancza"?