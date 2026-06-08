"Milionerzy" od lat należą do najpopularniejszych teleturniejów w polskiej telewizji. Niezmiennie prowadzi go Hubert Urbański, który pozostał gospodarzem programu także po jego transferze z TVN do Polsatu w 2025 roku. Emisja odbywa się od poniedziałku do czwartku o godz. 19.55. Czy najnowszemu uczestnikowi udało się dotrzeć do upragnionego pytania za milion złotych?

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"Milionerzy". Karolina z Pszczyny nie znała odpowiedzi, ale postawiła na intuicję. Oto pytanie, które ją wyeliminowało

8 czerwca bohaterką najnowszego odcinka "Milionerów" była Karolina Szczypek z Pszczyny. Na co dzień pracuje jako nauczyciel wspomagający. Ukończyła pedagogikę specjalną i z wykształcenia jest pedagogiem. Pierwsze pytania nie sprawiały uczestniczce większych trudności. Na każde odpowiadała pewnie i bez większego wahania. Sytuacja zmieniła się jednak przy pytaniu za 25 tys. złotych, było ono ilustracyjne: "Mięsień oznaczony na czerwono jest odpowiedzialny m.in. za zakładanie nogi na nogę. Jak się nazywa? A. szewski, B. tkacki, C. kowalski, D. krawiecki".

Karolina nie znała poprawnej odpowiedzi, ale postanowiła zaryzykować i wskazała odpowiedź A. szewski. Niestety, był to błędny wybór. Prawidłową odpowiedzią była D. krawiecki. W efekcie uczestniczka zakończyła grę z gwarantowaną wygraną w wysokości dwóch tysięcy złotych.

"Milionerzy". Nie wiedział, kim jest Rudi Schuberth. To pytanie zatrzymało go przed 50 tys. zł

We jednym ze wcześniejszych odcinków "Milionerów" pojawił się Marcel Mordarski z Wrocławia. Uczestnik dobrze radził sobie z kolejnymi pytaniami, a schody zaczęły się dopiero przy pytaniu za 50 tys. złotych. - Rudi Schuberth śpiewał, że sobie wybuduje szklarnię, albo dwie, a wakacje spędzi w Soczi, Warnie albo... - odczytał z ekranu Hubert Urbański. Do wyboru były odpowiedzi: A. w czeskich Tatrach, B. w NRD, C. w Międzyzdrojach, D. nad Balatonem.

- (...) Nie mam pojęcia, kim jest Rudi Schuberth, chociaż po imieniu i nazwisku mógłbym przypuszczać, że jest z Niemiec lub innego podobnego kraju - przyznał uczestnik. Marcel początkowo rozważał odpowiedź B. w NRD, jednak nie był jej pewny. - Nie mam żadnej pewności. Nie mam pojęcia, kim jest Rudi Schuberth. W związku z czym kończymy i zabieram pieniądze do domu - zdecydował uczestnik i zakończył udział w programie z wygraną w wysokości 25 tys. złotych. Jak się później okazało, poprawną odpowiedzią było B. w NRD. Gdyby zaufał swojemu pierwszemu przeczuciu, mógłby walczyć o jeszcze większe pieniądze.