Emilia i Henryk poznali się podczas nagrań do ósmej edycji "Sanatorium miłości". Po programie na profilu kuracjuszki pojawiało się mnóstwo zdjęć w towarzystwie seniora. Fani zaczęli podejrzewać, że między nimi zrodziło się jakieś uczucie. W maju Emilia udzieliła interesującego wywiadu portalowi Telemagazyn.pl - My z Heniem - na pewno jest przyjaźń. Jest tak, jak on lubi, wolny związek, który mnie też pasuje - wyznała wówczas. Wygląda jednak na to, że znajomość kuracjuszy definitywnie się zakończyła. 8 czerwca Emilia opublikowała przykry wpis.

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"Sanatorium miłości". Emilia wbija szpilę Henrykowi. "Niech zostanie lekcją na przyszłość"

"No i stało się. Henio po raz drugi mnie zawiódł. Podobno człowiek uczy się na błędach, więc ja właśnie odrobiłam swoją lekcję. Zaufanie jest jak szkło. Raz pęknie, da się skleić, ale ślady zostają" - czytamy w najnowszym wpisie Emilii. Mimo rozczarowania kuracjuszka nie zamierza się załamywać. "Wiecie co? Życie jest za krótkie, żeby oglądać się za siebie! Zamiast tracić energię na rozczarowania, wybieram uśmiech, dobrą zabawę i ludzi, którzy naprawdę są warci mojego czasu. A że jestem wolna? No cóż... podobno lato dopiero się zaczyna! Tak więc głowa do góry, korona poprawiona i idę dalej. A Henio? Niech zostanie miłą lekcją na przyszłość. Kto wie, jakie niespodzianki jeszcze przede mną?" - pisała w dalszej części.

Pod wpisem zaroiło się od komentarzy fanów Emilii. Wygląda na to, że większość z nich od początku nie ufała Henrykowi. "Nareszcie mądre słowa. Zasługujesz na super faceta", "On nie jest wart ani jednej łzy. On nigdy się nie zmieni", "To było do przewidzenia. Niestety" - pisali.

"Sanatorium miłości". Emilia wyjawiła prawdę na temat wynagrodzenia

We wspomnianej rozmowie z portalem Telemagazyn.pl Emilia opowiedziała również o kulisach udziału w "Sanatorium miłości". W pewnym momencie seniorka została zapytana o zarobki. - Nie wiem, czy mieliśmy mniejsze wynagrodzenie niż inni za poprzednie edycje. Nie interesowałam się, jakie było wynagrodzenie w poprzednich edycjach. Tutaj mi się zdaje, że myśmy nawet nie dostali wynagrodzenia za pracę, ale nie czułam żalu, bo mieliśmy tę umowę wcześniej, nie można było mieć pretensji do telewizji. Myśmy wygrali, bo dostałyśmy się, sześć kobiet, z trzech tysięcy osób - powiedziała.