Tegoroczny Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu był pełen występów, które wywoływały skrajne emocje. Jedni artyści musieli mierzyć się z falą krytyki, inni z kolei zbierali pochwały za swoje interpretacje znanych przebojów. W gronie wykonawców, którzy szczególnie zapadli publiczności w pamięć, znalazł się Igor Herbut. Wokalista pojawił się na scenie podczas niedzielnego koncertu i wykonał utwór "Wariatka tańczy". Już od pierwszych dźwięków było jasne, że stawia przede wszystkim na emocje.

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Fani zachwyceni obłędnym występem Igora Herbuta. Posypały się komentarze

Artysta postawił na charakterystyczny dla siebie styl pełen wrażliwości i muzycznej szczerości. Jego interpretacja została przyjęta bardzo entuzjastycznie zarówno przez publiczność zgromadzoną w Opolu, jak i przez widzów śledzących wydarzenie przed telewizorami. W mediach społecznościowych niemal natychmiast zaczęły pojawiać się komentarze pełne zachwytu. Internauci podkreślali wyjątkową barwę głosu Herbuta oraz sposób, w jaki potrafił wydobyć emocjonalny wymiar utworu. "Jak ten człowiek cudownie śpiewa. Tę wariatkę wykonał kapitalnie. Uwielbiam go słuchać", "Nareszcie koncert z klasą!", "Piękny głos i duża wrażliwość Igora pasują do takich piosenek" - czytamy pod nagraniami z koncertu. A wam podobał się ten występ?

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Emocjonalne komentarze fanów. Igor Herbut jakiego wcześniej nie widzieliśmy

Na tym jednak nie koniec komplementów. Kolejni widzowie zwracali uwagę na autentyczność występu i ogromną muzyczną dojrzałość wokalisty. "Igor jak zwykle zaśpiewał pięknie. Człowiek o przejmującym, emocjonalnym i niezwykle oryginalnym głosie!", "Niesamowicie z polotem, klasą", "Chyba pierwszy raz w życiu... Zrozumiałem cały tekst tej strasznie trudnej piosenki" - pisali zachwyceni fani. Nie brakowało również bardziej emocjonalnych reakcji. "Aż ciarki przeszły po plecach! Pięknie" - czytamy. Wszystko wskazuje na to, że występ Herbuta okazał się jednym z tych momentów festiwalu, które publiczność będzie wspominać bardzo długo.