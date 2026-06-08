Za nami 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu, podczas którego kabaret Neo-Nówka świętował swój 26. jubileusz. Na scenie pojawili się członkowie grupy: Roman Żurek, Michał Gawliński oraz Radosław Bielecki. Widzowie mogli zobaczyć najbardziej kultowe skecze, które są uwielbiane przez ich fanów. Nie zabrakło oczywiście tematów politycznych - oberwało się wielu politykom. Nie wszyscy byli jednak rozbawieni. Satyrycy musieli liczyć się z komentarzami od tych niezadowolonych. Tak odpowiedzieli na hejt i obelgi.

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Kabaret Neo-Nówka wystąpił w Opolu. Dostali hejterskie wiadomości. Tak się odnieśli

Kabareciarze związani z Neo-Nówką nie unikają poruszania tematów politycznych i już na samym wstępie można było się przekonać, że i w Opolu tego nie zabraknie. Tu zobaczycie, jak uderzyli w polską scenę polityczną: Politycy oberwali od Neo-Nówki. Nawrockiemu poszło w pięty. Choć wielu widzów nie kryło rozbawienia skeczem, pojawiły się komentarze, które uderzały w satyryków, twierdząc, że przesadzili. "Obrzydliwy kabaret, niestety, który nie szanuje swoich widzów i przekonań innych, "To jest po prostu ordynarna, jednostronna żenada i totalne dno", " żenujące nie da się oglądać" - pisali rozjuszeni internauci na profilu Neo-Nówki w mediach społecznościowych.

Sami kabareciarze postanowili na Facebooku podsumować swój występ w Opolu i podziękowali fanom za obecność w tym dniu. Zdecydowali się również odnieść do hejtu, który otrzymali. "Dostajemy mnóstwo hejtu i obelg pod naszym adresem. Pamiętajcie, że to tylko kabaret i próba obśmiania wszystkiego i wszystkich. I tak było w Opolu. My dalej robimy swoje i dziękujemy wszystkim za wsparcie, a hejterom życzymy więcej dystansu i luzu" - napisali.

Kabareciarze z Neo-Nówki reagują na hejt. Fani wsparli ich w komentarzach

Post wywołał spore poruszenie w sieci. Fani zdecydowali się wesprzeć satyryków, podkreślając, że hejterzy nie rozumieją ich humoru. "Widocznie wasze żarty są dla nich za trudne albo za bardzo ich bolą", "Nie przejmujcie się hejterami, to z zazdrości, róbcie swoje dalej jesteście super", "Goście, jesteście najlepsi, a sztywniakami się nie martwcie", "Najlepszy kabaret pod słońcem inni nie dorastają wam do pięt" - pisali w komentarzach.