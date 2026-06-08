63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu dobiegł już końca. Wydarzenie rozpoczęło się koncertem Debiutów 4 czerwca. Ostatni dzień przypadł na 7 czerwca, gdy na scenie 45-lecie świętował zespół Lady Pank. Tego samego wieczoru odbył się koncert "Kiedy mnie już nie będzie...", który by hołdem dla Magdy Umer i Agnieszki Osieckiej. Mogliśmy usłyszeć interpretację jednego z utworów w wykonaniu Natalii Szroeder i Kuby Badacha. Widzowie nie kryli zachwytu.

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Natalia Szroeder i Kuba Badach wywołali poruszenie. Tym wykonaniem zachwycili widzów

Natalia Szroeder i Kuba Badach pojawili się razem na opolskiej scenie i zaśpiewali utwór "W żółtych płomieniach liści". Duet poruszył widzów, którzy ruszyli do komentowania ich występu w mediach społecznościowych Telewizji Polskiej. Mogliśmy zobaczyć same zachwyty nad piosenkarzami. "Szyk i elegancja, klasa, w końcu normalni artyści", "Piękne wykonanie", "Doskonali", "I pięknie, można po prostu wyjść i świetnie zaśpiewać, bez pajacowania", "Przepiękne wykonanie, duet pierwsza klasa", "Można można... to są artyści, aż miło posłuchać i popatrzeć", "Tu jest klasa" - czytamy pod nagraniem z występu Szroeder i Badacha. Jak wam się podobało?

Nie tylko występy zaskoczyły widzów. Głośno było również o stylizacjach gwiazd

Na scenie podczas festiwalu w Opolu wystąpiła również Doda, prezentując utwór "Na na" z repertuaru Lady Pank. Tym razem największe zainteresowanie publiczności wzbudził jednak nie sam występ, a jej sceniczny strój. Artystka zaprezentowała się w bogato zdobionym czarnym staniku, który zestawiła z mocno wyciętymi szortami z wysokim stanem. Stylizację dopełniały koronkowe detale. Kreacja podzieliła internautów. Część widzów nie kryła krytycznych opinii. "Nie ta scena", "Ojej Doda, nie popisałaś się", "Niekorzystna stylizacja zwłaszcza od pasa w dół" - pisali w sieci. Nie zabrakło jednak także pozytywnych komentarzy. "Doda jak zawsze z ciekawą stylówką", "Wygląda świetnie!" - ocenili inni użytkownicy.