Anita i Adrian Szymaniakowie, znani widzom programu "Ślub od pierwszego wejrzenia", podzielili się z fanami wyjątkowymi kadrami z rodzinnej uroczystości. Powodem do świętowania były siódme urodziny ich syna Jerzyka. Zdjęcia opublikowane w mediach społecznościowych szybko spotkały się z dużym zainteresowaniem i licznymi komentarzami pełnymi życzliwości.

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Anita i Adrian Szymaniakowie świętowali urodziny syna. "Rodzina w komplecie"

Jak można zobaczyć na fotografiach, imprezie towarzyszyły kolorowe dekoracje, okazały tort oraz rodzinna atmosfera. Wśród gości znaleźli się również bliscy i przyjaciele rodziny. Uwagę zwracała także młodsza siostra solenizanta, która pojawiła się w stroju nawiązującym do popularnej postaci z uniwersum Pokémon.

Szczególne emocje wzbudziła obecność Adriana Szymaniaka. Uczestnik programu od niemal dwóch lat zmaga się z glejakiem IV stopnia. Mimo niełatwej drogi do odzyskania zdrowia nie zabrakło go podczas rodzinnego święta. Na zdjęciach widoczne były elementy stosowane w jego terapii - specjalistyczne elektrody na głowie oraz urządzenie wspomagające leczenie.

Adrian z uśmiechem pozował do wspólnych fotografii z żoną i dziećmi, pokazując, jak ważne jest dla niego uczestniczenie w najważniejszych momentach życia rodziny mimo trwającego leczenia. "Siódme urodzinki Jerzyka! Rodzina w komplecie, chrzestni, przyjaciele, dużo uśmiechu. Kiedy to minęło? Nie mam pojęcia!" - napisała Anita Szymaniak pod opublikowanym wpisem. Zdjęcia z uroczystości zobaczycie w naszej galerii:

Anita i Adrian Szymaniakowie świętowali urodziny syna. Otwórz galerię

Anita i Adrian Szymaniak pokazali kadry z urodzin syna. "Najważniejsze, że świętujecie w czwórkę"

Internauci licznie komentowali zamieszczone zdjęcia. Oprócz życzeń dla Jerzyka wiele osób kierowało także słowa wsparcia do Adriana, życząc mu siły i powodzenia w dalszej walce z chorobą. "Cudowna rodzinka", "Spełnienia najskrytszych marzeń dla syna", "Najlepszego dla syna i dużo zdrowia dla męża", "Najważniejsze, że świętujecie w czwórkę!" - czytamy. CZYTAJ TEŻ: Adrian ze "Ślubu" wrócił ze szpitala z nowymi wieściami. Powiedział wprost, co dalej z leczeniem.