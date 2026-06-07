Widzowie festiwalu w Opolu nie wytrzymali, gdy to zobaczyli. Piszą o jednym. "Porażka"

63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu powoli zmierza ku końcowi. W sobotę 6 czerwca widzowie oraz zgromadzona na miejscu publiczność mieli okazję posłuchać występów gwiazd, które oddały hołd twórczości Bogdana Olewicza. Wydarzenie poprowadzili przy tym Marek Niedźwiecki i Ola Budka. Choć internautom koncert miał bardzo się spodobać, mieli nieco uwag dotyczących pracy prezenterów.

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Marek Niedźwiecki i Ola Budka podpadli widzom Opola. "Słabo"

W mediach społecznościowych Telewizji Polskiej prędko pojawiło się wiele komentarzy, w których widzowie krytycznym okiem ocenili występ Niedźwieckiego i Budki. Poszło głównie o czytanie przez prowadzących z kartki. "Niedźwiedzki czytający z kartki wygląda słabo", "Piosenki super, ale prowadzenie to porażka. Czytanie z kartek i to takie mało profesjonalne", "Czytanie z kartki bez intonacji, bez emocji, bez werwy" - mogliśmy przeczytać pośród licznych wpisów.

Z drugiej strony w większości komentarzy mogliśmy odnaleźć też pozytywne oceny imprezy. "Piękny koncert, wspaniali wykonawcy", "Świetny koncert. Można było wreszcie posłuchać piosenek, których teksty coś znaczyły i znaczą", "Cudowny koncert, pełen wzruszeń, wspomnień, zrobiony z gracją, elegancją i wdziękiem" - również pisali użytkownicy.

Kreacja Dody podzieliła publiczność Opola. Tak ocenili jej sobotni strój

Na scenie w Opolu pojawiła się także Doda, która tego samego wieczoru zaśpiewała przed publiką utwór "Na na", autorstwa Lady Pank. Tym razem uwagę widzów skradła jednak stylizacja, na którą postawiła gwiazda. Pokazała się w zestawie - bogato zdobionym, czarnym staniku, do którego dopasowała mocno wycięte spodenki z wysokim stanem. Całość wykończona była koronkowymi wstawkami. Kreacja nie do końca spodobała się widzom.

"Nie ta scena", "Ojej Doda, nie popisałaś się", "Niekorzystna stylizacja zwłaszcza od pasa w dół" - pisali w sieci internauci. Z drugiej strony pojawiły się też głosy broniące strój Rabczewskiej. "Doda jak zawsze z ciekawą stylówką", "Wygląda świetnie!" - ocenili inni użytkownicy. Zdjęcia kreacji artystki znajdziecie w artykule: "Awantura o strój Dody w Opolu. Internauci są rozjuszeeni. W komentarzach armagedon".