Fabijański i Darya wyszli na scenę w Opolu i zrobili show. Internet rozpalony do czerwoności

Drugi dzień 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu zachwycił fanów koncertem "Premiery", podczas którego artyści zaprezentowali swoje najnowsze propozycje muzyczne. Na scenie pojawiło się wiele znanych nazwisk, a wśród nich także Sebastian Fabijański i Darya. Duet wykonał utwór "Nieidealna", który już przed festiwalem wzbudzał zainteresowanie fanów. Artyści postawili na emocjonalny przekaz i nowoczesne brzmienie, próbując przekonać do siebie zarówno publiczność zgromadzoną w amfiteatrze, jak i widzów śledzących wydarzenie przed telewizorami.

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Fabijański i Darya zaskoczyli publiczność. Ani jednego negatywnego głosu

Choć ostateczne rozstrzygnięcia konkursowe nie okazały się dla nich szczęśliwe, w mediach społecznościowych szybko zaroiło się od pochlebnych opinii. Pod nagraniem z występu opublikowanym przez TVP internauci nie szczędzili słów uznania. "Było idealne! I to wejście Sebastiana", "Najlepsi", "To była petarda", "Najlepszy duet", "Najlepszy występ tego wieczoru, petarda", "Rozwaliliście system, to było mega, najlepsi dzisiaj" - pisali zachwyceni użytkownicy. Wielu komentujących podkreślało, że występ należał do najmocniejszych punktów piątkowego koncertu i zasługiwał na wyróżnienie. Kadry z występu znajdziecie w galerii.

Fabijański i Darya bez żadnej statuetki. Widzowie nie kryją smutku

Mimo entuzjastycznych reakcji publiczności internetowej Fabijański i Darya zakończyli swój udział w konkursie bez żadnej statuetki. Taki finał nie wszystkim przypadł do gustu. Wśród fanów szybko pojawiły się głosy, że duet został niedoceniony przez jury, a ich propozycja wyróżniała się na tle konkurencji. "Szkoda, że nie wygrali", "To był faworyt" - czytamy. Nie brakuje jednak opinii, że sama obecność na jednej z najważniejszych muzycznych imprez w kraju była dla artystów cenną okazją do zaprezentowania swojej twórczości szerokiej publiczności. Co sądzicie, powinni zgarnąć statuetkę? ZOBACZ TEŻ: Żona Konkola odpaliła się po występie Wyszkoni w Opolu i wypaliła o zdradzie. Nie przebierała w słowach