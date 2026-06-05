Woźniak-Starak olśniła w Opolu. Patrzymy na Żak w krwistej czerwieni

Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu trwa w najlepsze i po raz kolejny przyciąga uwagę milionów widzów. Czterodniowe wydarzenie tradycyjnie łączy pokolenia fanów muzyki, ponieważ prezentuje zarówno uznanych artystów, jak i tych, którzy dopiero walczą o swoje miejsce na scenie. W programie znalazły się konkursy "Debiuty" i "Premiery", koncerty specjalne oraz występy największych nazwisk polskiej muzyki.

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Festiwal w Opolu trwa w najlepsze. Mocne nazwiska przyciągnęły widzów

Jednym z najbardziej wyczekiwanych punktów festiwalu był piątkowy koncert "Premiery", który rozpoczął się o godzinie 20. O zwycięstwo walczą artyści reprezentujący różne muzyczne style i pokolenia. Na scenie pojawili się między innymi: Kamil Bednarek, który wystąpi w towarzystwie Andrzeja Krzywego i Patrycji Markowskiej, a także Michał Wiśniewski, Kuba Szmajkowski, Vix.N, Poparzeni Kawą Trzy, Krzysztof Iwaneczko, Sargis i Jan Piwowarczyk. Widzowie usłyszeli premierowe propozycje, które mają szansę stać się jednymi z największych przebojów najbliższych miesięcy.

Nie można również nie wspomnieć o stylizacjach. Katarzyna Żak zachwyciła prostotą. Długa czerwona suknia o płynnej linii udowodniła, że czasem mniej znaczy więcej. Wybrała krój bez krzykliwych zdobień, za to z klasą i pewnością siebie. Agnieszka Woźniak-Starak pojawiła się w czarnej gorsetowej sukni z transparentnym, bogato zdobionym dołem. To przykład stylizacji, która łączy elegancję z nowoczesnością. Co sądzicie?

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Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu dopiero się zaczyna. Na scenie Justyna Steczkowska

Wyjątkowym momentem jest również występ Justyny Steczkowskiej. Artystka przygotowała wyjątkowy występ związany z jubileuszem 30-lecia swojej kariery scenicznej. Nie da się ukryć, że wokalistka od lat pozostaje jedną z najbardziej charakterystycznych postaci polskiej muzyki i nieustannie zachwyca zarówno głosem, jak i widowiskowymi koncertami. Wszystko wskazuje na to, że jej jubileuszowy występ będzie jednym z najmocniejszych momentów tegorocznego festiwalu. ZOBACZ TEŻ: Co Maja Oleśków miała na dłoni? Widzowie po Debiutach w Opolu zaczęli spekulować