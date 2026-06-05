Czwartkowy wieczór upłynął wręcz wspaniale dla Darii Sytej i Igora Grobelnego. Tancerka znana z programu "Taniec z gwiazdami" oraz profesjonalny siatkarz powiedzieli sobie sakramentalne tak podczas ceremonii zorganizowanej w malowniczych ogrodach Pałacu Mała Wieś. Na uroczystości pojawiło się wiele osób związanych zarówno z branżą rozrywkową, jak i sportową. Wśród zaproszonych gości znalazła się również Maffashion, która postanowiła podzielić się z obserwatorami fragmentami tego wyjątkowego dnia.

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Tak gwiazdy bawiły się na weselu Darii Sytej. Maffashion wszystko pokazała

Influencerka opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcia i nagrania dokumentujące przebieg wesela. Jak się okazało, organizatorzy zadbali o liczne atrakcje, a jednym z najbardziej widowiskowych momentów wieczoru był specjalny pokaz taneczny przygotowany przez osoby związane z "Tańcem z gwiazdami". Na parkiecie nie zabrakło znanych twarzy, a szczególną uwagę gości przyciągnął Rafał Maserak, który po raz kolejny udowodnił, dlaczego od lat uchodzi za jednego z najlepszych tancerzy w kraju. Wśród bawiących się znaleźli się także między innymi Olga Frycz, Albert Kosiński, Izabela Skierska czy małżeństwo Klimentów. Wieczór pełen był wzruszeń, śmiechu i wspólnej zabawy, a parkiet praktycznie nie pustoszał.

Wesele Darii Sytej i Igora Grobelnego. Tego nie zabrakło

Co ciekawe, wesele nie ograniczyło się wyłącznie do tańców. Z racji sportowych zainteresowań pana młodego pojawił się również wyjątkowy akcent w postaci meczu siatkówki, w którym udział wzięli goście. Maffashion nie ukrywała, że wydarzenie zrobiło na niej ogromne wrażenie. "Są takie znajomości, które zaczynają się w pracy, a finalnie przenoszą do życia prywatnego. Bezinteresowne i szczere. Daria Syta - z tą dziewczyną stawiałam swoje pierwsze kroki w 'Tańcu z gwiazdami'. Była to tylko taka krótka próba dla produkcji, ale już w tych pierwszych minutach się polubiłyśmy. Niesamowicie się cieszę, że mogłam świętować razem z wami wasz wyjątkowy dzień. To wesele było przepiękne! Bądźcie szczęśliwi" - napisała Maffashion. ZOBACZ TEŻ: Celebryci pod ostrzałem po imprezie techno w Wilanowie. Maffashion: Biję się w pierś