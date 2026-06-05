Tegoroczny festiwal w Opolu dostarczył widzom wielu muzycznych emocji. Nie każdy wywołał aż tak skrajne reakcje jak występ Staśka Kukulskiego. Młody muzyk, który rok temu triumfował w konkursie Debiutów, tym razem pojawił się na scenie w zupełnie innej roli. Zamiast prezentować autorski materiał, zdecydował się sięgnąć po utwór, który od dekad zajmuje wyjątkowe miejsce w sercach słuchaczy. Wybór "Jaskółki uwięzionej" Stana Borysa od początku wydawał się odważnym krokiem. Nie da się ukryć, że mierzenie się z legendą zawsze wiąże się z ogromnym ryzykiem. Jak zareagowali widzowie?

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Stasiek Kukulski porwał się na kultowy przebój. Widzowie są podzieleni

Po emisji koncertu media społecznościowe błyskawicznie zapełniły się komentarzami. Spora grupa internautów była pod ogromnym wrażeniem wokalu 18-latka i jego interpretacji "Jaskółki uwięzionej". Pod nagraniami pojawiły się miłe wpisy. "Pięknie, perfekcyjnie. On potrafi wszystko zaśpiewać", "Piękny głos, piękny występ", "Ależ to jest idealne. Przepięknie zaśpiewane", "Mam ciary", "To najlepsze wykonanie, jakie słyszałam" - czytamy w komentarzach na Instagramie. Wielu widzów zwracało uwagę nie tylko na sam śpiew, ale również na emocjonalny charakter występu oraz widowiskową oprawę sceniczną. Niektórzy posunęli się nawet do stwierdzeń, że Kukulski udowodnił, iż jest jednym z najciekawszych młodych głosów swojego pokolenia. Zgadzacie się z tymi opiniami?

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Nie zabrakło jednak także głosów krytyki. Niektórzy przekonywali, że repertuar Stana Borysa wymaga większej dojrzałości i doświadczenia. W komentarzach można było przeczytać, że Kukulski jeszcze nie dorósł do utworu. "Stasio jeszcze nie dorósł do pomnikowości tej pieśni", "Niby ładnie, ale nie porywa", "Piękna piosenka skaleczona po całości", "Przeciętne do bólu" - pisali niektorzy. Część internautów podkreślała, że choć młody wokalista ma talent, to w ich opinii nie powinien jeszcze mierzyć się z tak wymagającymi klasykami. ZOBACZ TEŻ: Stasiek Kukulski przegrał w preselekcjach do Eurowizji 2026. Tylko nam mówi, jak się czuje