Pobyt Dody na tegorocznym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu rozpoczął się w wyjątkowo nieprzyjemnych okolicznościach. Wokalistka została w środku nocy zmuszona do opuszczenia hotelowego pokoju z powodu alarmu przeciwpożarowego.

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Doda ewakuowana z hotelu w Opolu. Nocny alarm pokrzyżował jej plany

Jak relacjonowała piosenkarka na swoim profilu na Instagramie, około godziny 2 w nocy w budynku uruchomił się alarm, a wszyscy goście musieli natychmiast opuścić hotel. Zamiast odpoczywać przed ważnym dniem, Doda znalazła się wraz z innymi osobami na zewnątrz obiektu.

Wkrótce wyjaśniło się, że przyczyną całego zamieszania nie był pożar ani inne niebezpieczeństwo. Według informacji przekazanych przez piosenkarkę, alarm został wywołany przez jednego z gości hotelowych, który postanowił zapalić papierosa w swoim pokoju. Dym uruchomił system przeciwpożarowy, co doprowadziło do nocnej ewakuacji.

Doda nie kryła zdenerwowania sytuacją, podkreślając, że przez nieodpowiedzialne zachowanie jednej osoby straciła możliwość spokojnego snu i regeneracji przed festiwalowymi obowiązkami. Następnie Doda zaproponowała fanom wspólne spędzenie czasu w schronisku dla zwierząt w Opolu. Zachęciła chętnych do udziału w wyprowadzaniu psów, chcąc wykorzystać dzień w pożyteczny sposób i spotkać się ze swoimi sympatykami.

Doda otworzyła festiwal w Opolu. Internauci nie kryli zachwytu

Doda była pierwszą wykonawczynią, która pojawiła się na scenie podczas tegorocznego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Jej występ od razu przyciągnął uwagę publiczności i wywołał liczne reakcje w mediach społecznościowych. Wokalistka wykonała utwór "Czas nas uczy pogody" z repertuaru Grażyny Łobaszewskiej.

Internauci licznie dzielili się swoimi opiniami pod materiałami opublikowanymi na Instagramie Telewizji Polskiej. "Fantastyczna kreacja, ale to wykon dziś powalił mnie na kolana - jestem wzruszony na maxa! Z klasą, głos jak dzwon, jeden z lepszych występów w karierze, brawo", "Piękne i wzruszające wykonanie", "Faktycznie z klasą. Ładne rozpoczęcie", "Godna wokalistka na otwarcie festiwalu" - pisali zachwyceni widzowie.