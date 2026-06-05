Pierwszy dzień 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu przyniósł wiele emocji, szczególnie podczas koncertu "Debiuty". Wśród wyróżnionych artystów znalazła się 16-letnia Maja Oleśków, która za z utworem "Jeszcze raz" zdobyła nagrodę publiczności. Wielu widzów podkreślało, że mimo młodego wieku wykazała się dużą dojrzałością artystyczną. Nie wszyscy skupili się jednak wyłącznie na jej wokalu - część internautów zwróciła uwagę na nietypowe zachowanie wokalistki.

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Maja Oleśków pod lupą widzów. Ten moment występu podczas Debiutów wywołał dyskusję

W komentarzach pod występem Mai Oleśków pojawiły się m.in. porównania do znanych postaci polskiej sceny muzycznej. "Rewelacyjna", "Ciary... serio", "Połączenie Chylińskiej, Kory i Ostrowskiej. Współczesność plus stary rock", "Utwór i artystka super. Jest charyzma, moc, talent", "Dziewczyno, nigdy nie przestawaj śpiewać" - czytamy.

Jednak wśród komentarzy znalazły się także nietypowe uwagi dotyczące jej występu, a dokładniej jej zachowania w niektórych momentach. Niektórzy widzowie zauważyli, że podczas występu wokalistka kilkukrotnie zerkała na swoją dłoń, co mogło oznaczać, że miała na niej zapisany fragment tekstu piosenki. "Czy ona czytała tekst z ręki na początku?", "Kurczę, ona patrzy na tekst na dłoni", "Ma napisany tekst na ręce?" - upewniali się internauci.

Wielu uznało, że było to naturalne zachowanie wynikające z tremy i emocji związanych z występem. "Jeśli przy takim występie największym problemem jest, że 16-latka zerknęła na tekst, to znaczy, że innych mankamentów nie było", "Zapisała tekst, żeby ze stresu nie zapomnieć. Nic w tym dziwnego" - pisali, podkreślając przy tym, że występ Oleśków był świetny.

Maja Oleśków - od "Szansy na sukces" do Opola

Maja Oleśków pochodzi z Kamiennej Góry i uczęszcza do trzeciej klasy liceum. Na co dzień rozwija swoje muzyczne zainteresowania jako wokalistka rockowo-metalowego zespołu Szczyle. Przepustkę do występu w opolskich "Debiutach" zapewniło jej zwycięstwo w finale programu "Szansa na sukces. Opole 2026", który wygrała w kwietniu tego roku.

Muzyka nie jest jednak jedyną pasją młodej wokalistki. Maja zajmuje się również artystycznym wypalaniem wzorów w drewnie oraz ręcznym malowaniem ubrań. Dzięki temu rozwija swoją kreatywność nie tylko na scenie, ale także w działalności artystycznej poza muzyką.