Emocje po koncercie Debiutów. Tak widzowie zareagowali na werdykt jury

Pierwszy dzień festiwalu w Opolu odbył się pod znakiem koncertu Debiutów. Na scenie zaprezentowali się: Martyna Baranowska, Karolina Charko, Michał Grobelny, Jacko Brango, Sara Girgis, Ola Kędra, Julia Wasielewska, zespół 21 gram, Małgorzata Boć oraz Maja Oleśków. O tym, kto zwycięży, decydowała Rada Artystyczna, w skład której weszli: Marek Sierocki, Zygmunt Kukla, Jarosław Wasik, Piotr Metz i Doda. Już wiadomo, kto otrzymał wyróżnienie. W sieci pojawiła się masa komentarzy. Tak decyzję jury podsumowali widzowie.

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Za nami Debiuty na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Tak zareagowali widzowie

Najpierw na scenę wkroczył Dawid Kwiatkowski. W imieniu Stowarzyszenia Artystów Wykonawców SAWP wręczył nagrodę specjalną - otrzymał ją zespół 21 gram. Później przyszedł czas na nagrodę od jury. Dyrektor Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu Jarosław Wasich miał wyjawić, kto zwyciężył w konkursie Debiutów. Na scenę wkroczyła wraz z nim Doda. Wiadomo, kto otrzymał nagrodę imienia Anny Jantar. Na początku ogłoszono, kto zajął drugie i trzecie miejsce. Piosenkarka ujawniła, że na najniższym stopniu podium według głosowania jury byli ex aequo zespół 21 gram i Marta Baranowska. Na drugim stopniu podium znalazła się Maja Oleśków.

W konkursie zwyciężyła Karolina Charko, której wręczono Karolinkę i czek na 30 tys. zł. Następnie na scenę wkroczył Zygmunt Kukla - kierownik muzyczny festiwalu, ogłosił, komu nagrodę przyznała publiczność. Wyróżnienie to przypadło Mai Oleśków.

Decyzja jurorów podzieliła widzów. "Kto to wybrał?", "Na szczęście publiczność wie, co dobre i wybrała właściwie!", "Naprawdę?" - pisali niektórzy internauci. Znaleźli się i tacy, którym utwór Karoliny Charko przypadł do gustu. "Pięknie! Gratulacje", "Zasłużone", "Super piosenka" - czytamy. A wy co sądzicie o werdykcie? Dajcie znać w sondzie na końcu artykułu.

Doda otworzyła festiwalu w Opolu. Internauci pieją z zachwytu

Tegoroczny festiwal w Opolu otworzyła Doda, która wkroczyła na scenę i wykonała utwór "Czas nas uczy pogody". Piosenkarka zaprezentowała się w zjawiskowej kreacji Roberta Czerwika, o czym przeczytacie więcej tutaj: Doda olśniła w Opolu, a Ralph Kaminski zachwycił elegancją. Stylista wydał werdykt. Widzowie nie kryli zachwytu nad wykonaniem Rabczewskiej. Dali temu wyraz w komentarzach na Instagramie Telewizji Polskiej. "Piękne i wzruszające wykonanie", "Faktycznie z klasą. Ładne rozpoczęcie", "Fantastyczna kreacja, ale to wykon dziś powalił mnie na kolana - jestem wzruszony na maksa! Z klasą, głos jak dzwon, jeden z lepszych występów w karierze, brawo" - czytamy.