Ralph Kaminski 4 maja zameldował się na festiwalu w Opolu, gdzie współprowadził koncert Debiutów. Artysta znalazł się w centrum uwagi nie tylko za sprawą swojej roli gospodarza wydarzenia. Jeszcze niedawno było o nim głośno z powodu komentarzy dotyczących Justyny Steczkowskiej i Eurowizji. Wówczas, zachwycając się występem Alicji Szemplińskiej, stwierdził, że wokalistka "pokonała Gaję". Teraz, zapowiadając jej występ na opolskiej scenie, ponownie nawiązał do Steczkowskiej.

REKLAMA

Zobacz wideo Zapytaliśny Ralpha o hejt Dody

Ralph Kaminski złożył ukłon Steczkowskiej? Jego słowa zwróciły uwagę widzów

Zanim Alicja Szemplińska pojawiła się na scenie opolskiego amfiteatru, Artur Orzech i Ralph Kaminski postanowili nieco rozgrzać publiczność. Prowadzący przypomnieli drogę wokalistki do sukcesu i zwrócili uwagę, że przed ubiegłoroczną Eurowizją niewielu ekspertów wierzyło w jej wysoki wynik. Orzech porównał tę sytuację do niespodziewanego sukcesu Mai Chwalińskiej na Roland Garrosie, podkreślając, że Szemplińska również zdołała pozytywnie zaskoczyć obserwatorów konkursu. Chwilę później Kaminski nawiązał do zeszłorocznego występu Justyny Steczkowskiej i popularnego wśród fanów wyzwania związanego z utworem "Gaja".

– Proszę państwa, w zeszłym roku naszą reprezentantką była Justyna Steczkowska i jej piosenka 'Gaja', a wszyscy robiliśmy 'Gaja Challenge'. Robimy teraz 'Pray Challenge' — kto będzie najdłużej trzymał dźwięk 'Pray'. (...) Kto wygra, dostanie ode mnie 2 zł! – powiedział. Jego propozycja spotkała się z entuzjastyczną reakcją publiczności. Widzowie zgromadzeni w opolskim amfiteatrze natychmiast podjęli zabawę i wspólnie zaczęli przeciągać słowo "Pray". Dopiero po tym Kaminski oficjalnie zapowiedział występ Alicji Szemplińskiej.

Ralph Kaminski zaskoczył nie tylko komentarzem o Steczkowskiej. Spójrzcie na ten strój

Przypomnijmy, że podczas pierwszego dnia festiwalu w Opolu Ralph Kaminski postawił na elegancki, brązowy garnitur o dwurzędowym kroju. Artysta dobrał do niego jasną koszulę i kontrastujący krawat, a całość uzupełnił charakterystycznymi butami typu tabi. Zdaniem stylisty Michała Musiała był to jeden z najbardziej udanych męskich looków wieczoru, łączący klasyczną elegancję z nowoczesnym, modowym akcentem.