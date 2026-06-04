"Dzień dobry TVN" należy od lat do grona najpopularniejszych polskich śniadaniówek. Obecnie w składzie prowadzących możemy zobaczyć Dorotę Wellman i Marcina Prokopa, Sandrę Hajduk-Popińską i Macieja Dowbora, Ewę Drzyzgę i Krzysztofa Skórzyńskiego oraz Paulinę Krupińską-Karpiel i Damiana Michałowskiego. Jak się teraz okazuje, w zbliżającym się okresie wakacyjnym, program ma wprowadzić spore zmiany.

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Wielkie zmiany w "Dzień dobry TVN". To wydarzy się w tegoroczne wakacje

Jak ustalił portal Wirtualne Media, po raz pierwszy w historii "Dzień dobry TVN" będzie emitowane przez cały okres wakacji. Dotychczas w lecie śniadaniówka znikała z anteny od poniedziałku do piątku, powracając z emisją jedynie na weekendy. Wieści te mogą zdecydowanie ucieszyć fanów show, którzy tak jak przez resztę roku, będą mogli oglądać swoich ulubionych prowadzących każdego dnia.

Co ciekawe, zmiany mają także zajść właśnie w zakresie grona prezenterów. Okazuje się, że dołączy do nich Jan Pirowski. Jak wiadomo, nie będzie on prowadził programu w pojedynkę. Nie podano jednak wciąż, kto tym razem będzie mu partnerował. Na tym nie zakończą się niespodzianki w śniadaniówce TVN. Ustalono też, że w show pojawi się nowy cykl z udziałem gwiazd. W ramach tego segmentu artyści udadzą się do miejsc związanych ze swoim dzieciństwem. Jedną z uczestniczek ma okazać się Tatiana Okupnik. Czekacie już więc na wakacje z "Dzień dobry TVN"?

Tak Jan Pirowski zareagował na pytanie o partnerkę w śniadaniówce

Przypomnijmy, że Pirowski ma już na koncie występy w "Dzień dobry TVN". Prowadził on śniadaniówkę m.in. z Małgorzatą Tomaszewską i Izabellą Krzan. Gdy podczas ramówki w lutym 2026 roku ogłoszono, że na dobre dołącza do ekipy programu, reporterka Plotka dopytywała go o jego możliwe ekranowe partnerki. - To są świetne pytania, ale nie do mnie, tylko do Lidki Kazen. Ja sobie roszczę prawo do powiedzenia, z kim byłoby mi fajnie, ale to Lidka podejmuje decyzje, to ona jest właścicielką stadniny koni i wie, co dla tej stadniny jest najlepsze - stwierdził wówczas w odpowiedzi dziennikarz.