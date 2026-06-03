Andrzej z Plutycz oraz jego najbliżsi są najpopularniejszymi uczestnikami show "Rolnicy. Podlasie". Rodzina Onopiuków przez lata zgromadziła wokół siebie grono oddanych fanów, którzy śledzą ich przygody w programie oraz na ich kanale YouTube. Niedawno Andrzej postanowił spotkać się z inną, popularną parą rolników - Justyną i Łukaszem Maciorowskimi. Film, który pojawił się później na kanale małżonków, nie do końca spodobał się internautom.

REKLAMA

Zobacz wideo "Rolnik szuka żony". Waldemar padł ofiarą oszustów

"Rolnicy. Podlasie". Fani Andrzeja z Plutycz bronią go w sieci. "Już zdjęcia nie mogliście lepszego wstawić"

Maciorowscy również prowadzą swój kanał na YouTube, na którym podobnie jak Onopiukowie pokazują, jak prowadzą swoje gospodarstwo. W ostatnim odcinku u ich boku pojawił się jednak Andrzej. Rolnik wybrał się do Ciemnoszyj w związku z naprawą ciągnika. Łukasz postanowił przy tym uwiecznić, jak szkoli Onopiuka w prowadzeniu maszyny nowej generacji. Choć samo nagranie mogło zaciekawić fanów uczestników programu, części internautów nie spodobała się miniaturka filmu. Widzimy na niej uśmiechniętego Andrzeja, któremu brakuje kilku zębów. Fani rolnika postanowili się za nim wstawić.

"Nie dość, że zarabiają na Andrzeju, to jeszcze robią z niego pośmiewisko", "Specjalnie tę miniaturkę daliście? Żeby się pośmiać z chłopaka?", "Już zdjęcia nie mogliście lepszego wstawić...", "Miniaturkę to odwaliliście" - mogliśmy przeczytać pośród licznych komentarzy.

Andrzej z Plutycz chce zafundować sobie nowy uśmiech. Brat rolnika przekazał wieści

Przypomnijmy, że Andrzej od lat zmaga się z problemami z uzębieniem. Rolnik już od pewnego czasu planuje poprawę swojego uśmiechu. Jak dowiedzieliśmy się w filmie z 31 maja, możliwe, iż już niebawem zobaczy jego metamorfozę. - Dzisiaj, widzowie, do dentysty jeszcze jedzie Andrzejek. Już prawie koniec robienia dla niego zębów - skomentował na nagraniu brat Onopiuka, Jarek. O pracy nad zębami Andrzej opowiadał też na filmie z sierpnia 2025 roku. Udał się wtedy do stomatologa. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule: "Andrzej z Plutycz podjął poważną decyzję. Takich doniesień nikt się nie spodziewał".