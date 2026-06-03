Od finału polskiej edycji "Love Is Blind" minęło już trochę czasu, jednak emocje związane z programem wciąż nie do końca opadły. Widzowie nadal z zainteresowaniem śledzą losy uczestników i sprawdzają, co dzieje się w ich życiu po zakończeniu show. Szczególną popularnością w sieci cieszą się Daria i Filip, którzy szybko zdobyli dużą sympatię publiczności i uchodzą za jedną z najbardziej lubianych par tej edycji. Ostatnio na ich profilach pojawiło się nagranie, które poruszyło internautów. Zakochani opowiedzieli o swoim związku.
Wygląda na to, że u Darii i Filipa wszystko w porządku. Para wrzuciła zabawne nagranie, w którym pokazała, jak obecnie wygląda ich rzeczywistość. "Myśleliśmy, że będziemy taką romantyczną parą… Ale życie miało trochę inny plan. I szczerze? Chyba wolimy tę wersję" - napisali. Na nagraniu widać, jak spędzają czas w nietypowy sposób. Zamiast idealizowanych kadrów i perfekcyjnych ujęć, pokazali codzienność z przymrużeniem oka - luźną, spontaniczną i daleką od wyreżyserowanego "instagramowego" wizerunku. Fani pary nie kryli zachwytu. "Odjazdowa para... Kochajcie się, życzę tego z całego serca", "Piękne! Samo życie. Tak wam kibicuje... Jesteście najlepszą parą z 'Love is Blind'. Miłości szacunku i wytrwałości", "Jesteście najromantyczniejszą parą, bo jesteście sobą" - pisali. Nagranie, o którym mowa, znajdziecie poniżej.
Maciej Pela pochwalił się ostatnio swoim fanom, że umówił się na randkę. Podekscytowany tancerz poszedł do restauracji, ale niestety czekała tam na niego przykra niespodzianka. Kobieta, z którą miał się spotkać, nie przyszła. "Moje bingo na 2026 zostało wzbogacone o nową pozycję: 48. umów się, nie przyjdź" - napisał na InstaStories. Niedługo później wrzucił zabawny kafelek, w którym starał się znaleźć jakieś plusy w tej niezręcznej sytuacji. "'Love is Blind' edycja 2. jest moja! Umiem z********e rozmawiać z krzesłem, więc ze ścianą też dam radę" - żartował.