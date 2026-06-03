Był bohaterem skandalu, a TVN wycofał jego program. Teraz Kornacki powraca na ekrany. Jest jedno "ale"

Adam Kornacki i Patryk Mikiciuk mierzyli się z oskarżeniem o gwałt na dwóch kobietach. Do sytuacji miało dojść w październiku 2024 roku. W marcu 2025 roku TVN Warner Bros. Discovery zawiesił współpracę z Kornackim. W połowie grudnia Sąd Okręgowy w Katowicach uniewinnił obu dziennikarzy, choć wyrok nie jest prawomocny. Wiadomo, że na antenę TVN Turbo nie powróciły formaty prowadzone przez Kornackiego - "Automaniak" i "Zakup kontrolowany". Dziennikarz wraca jednak na ekrany. Już niedługo zobaczymy nowy program z jego udziałem.

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Adam Kornacki powraca do mediów. Poprowadzi nowy format

Jak zapowiedział w poście na Instagramie Adam Kornacki, już niedługo pojawi się nowy program, który poprowadzi - "AutoZakup Adama Kornackiego". Format nie będzie jednak emitowany w TVN, ale będzie można go zobaczyć na kanale na YouTube dziennikarza, a także w ramówce stacji Tele5. Program łączyć będzie testowanie samochodów z poradami skierowanymi do osób, które planują zakupić auto. Jak wynika z postu, format "bazuje na znanej i lubianej formule, w której prowadzący prezentuje trzy propozycje samochodów spełniających wymagania bohatera odcinka".

"W ostatnich miesiącach otrzymałem tysiące wiadomości od widzów, którzy pragnęli oglądać to, z czym od zawsze jestem kojarzony. Zakup samochodu to dla każdego ważne wydarzenie. Jestem dumny z tego, że mogę być częścią tego procesu, pomagając moim widzom w podjęciu ważnych motoryzacyjnych decyzji oraz spełnianiu ich motoryzacyjnych marzeń - przekazał w poście na Instagramie Kornacki. Dziennikarz zachęcał również fanów, by zgłaszali się do programu.

Jak dodał, pierwszy odcinek będzie mieć premierę 7 czerwca. Jak wynika z materiałów prasowych Tele5, na YouTube epizody pojawią się z czterodniowym opóźnieniem. Kornacki ujawnił, jak czuje się w związku z tym, że ma przed sobą nowy projekt. - To są bardzo pozytywne i piękne emocje. Pomaganie naszym gościom przy wyborze auta to dla mnie ogromne wyzwanie, ale dające mnóstwo satysfakcji - przekazał.

Adam Kornacki poprowadzi nowy program. Fani są wniebowzięci

Post Kornackiego wywołał wśród jego fanów spore poruszenie. Obserwatorzy już nie mogą się doczekać nowego programu prowadzonego przez dziennikarza. "Wreszcie powrót z ciekawym programem motoryzacyjnym", "Świetna wiadomość! Nie mogę się doczekać, bo bardzo mi tego programu brakowało", "Super, w końcu będzie co oglądać", "Super informacja! Jeśli zakup - to tylko z Panem Adamem!" - pisali rozanieleni w komentarzach.