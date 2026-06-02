Za nami kolejny odcinek "Milionerów". Na fotelu zasiadł Marcel Mordarski, który pochodzi z Wrocławia, ale na co dzień mieszka w Londynie. Pierwsze zagadnienia nie sprawiły mu większych problemów. Prawdziwa zagwozdka czekała na niego przy pytaniu za 50 tys. zł.

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"Milionerzy". Uczestnik nie wiedział, kim jest Rudi Schuberth

- Rudi Schuberth śpiewał, że sobie wybuduje szklarnię, albo dwie, a wakacje spędzi w Soczi, Warnie albo... - odczytał z ekranu Hubert Urbański. Uczestnik miał do wyboru cztery odpowiedzi: A. w czeskich Tatrach, B. w NRD, C. w Międzyzdrojach, D. nad Balatonem. - Wspólnym mianownikiem tych miejsc jest to, że są w krajach byłego bloku wschodniego. Nie mam pojęcia, kim jest Rudi Schuberth, chociaż po imieniu i nazwisku mógłbym przypuszczać, że jest z Niemiec lub innego podobnego kraju - stwierdził Marcel z Wrocławia.

Uczestnik zastanawiał się nad odpowiedzią B. w NRD, jednak po chwili namysłu zdecydował się skorzystać z telefonu do przyjaciela. Ten niestety nie był w stanie mu pomóc, choć zasugerował, że mogłyby to być Międzyzdroje. - Nie mam żadnej pewności. Nie mam pojęcia, kim jest Rudi Schuberth. W związku z czym kończymy i zabieram pieniądze do domu - postanowił uczestnik. Studio opuścił z 25 tys. zł. Gdyby zaznaczył odpowiedź B. w NRD, przeszedłby do kolejnego etapu.

Edward Miszczak opowiedział o kulisach zatrudnienia Urbańskiego. Nie było łatwo

Edward Miszczak pojawił się jakiś czas temu w podcaście Żurnalisty. Tam wyjawił, że Hubert Urbański jest podobno bardzo "wymagającą gwiazdą", a negocjacje z nim nie należały do najłatwiejszych. - Poszliśmy na rozmowę. Już nie chciałem sam, bo wiedziałem, że sam niewiele wskóram. Zabrałem z Polsatu Eryka Szulejewskiego. Uwielbiam go, bo to jest taki człowiek złota rączka, jeśli chodzi o kontrakty i inne rzeczy. Radość Huberta, że dajemy mu strasznie dużo kasy, sprawiła, że Eryk dwa razy wstał od stołu i powiedział, że więcej już tu nie wróci. Ja musiałem wyjść, negocjować [i namawiać go - przyp.red.]: "Eryk, wracaj, bo musimy tego gościa mieć". W końcu jakoś go dostaliśmy - opowiadał.