Anita Szydłowska-Szymaniak, znana widzom programu "Ślub od pierwszego wejrzenia", opublikowała w mediach społecznościowych wyjątkowo osobisty materiał. W nagraniu zestawiła rodzinne chwile sprzed diagnozy Adriana Szymaniaka z codziennością, z którą mierzą się obecnie po wykryciu u niego glejaka IV stopnia.

Anita Szydłowska pokazała, jak choroba męża zmieniła życie ich rodziny. "Na taką diagnozę nie da się przygotować"

Film pokazuje, jak bardzo zmieniło się życie całej rodziny od momentu usłyszenia trudnej diagnozy. Mimo leczenia i licznych wyzwań codzienność nadal toczy się swoim rytmem. Dzieci dorastają, mijają kolejne miesiące, pojawiają się rodzinne uroczystości, nie omijają ich też zwyczajne dni, które dziś mają dla małżeństwa szczególne znaczenie.

W opisie Anita podkreśliła, że nie da się przygotować na wiadomość o ciężkiej chorobie, jednak życie nie zatrzymuje się nawet w obliczu najtrudniejszych doświadczeń. "Glejak. Jedno słowo, które dzieli życie na 'przed' i 'po'. Na taką diagnozę nie da się przygotować. A jednak życie nie zatrzymuje się. Mijają kolejne pory roku, dzieci rosną, przychodzą następne święta, urodziny i zwykłe dni" - napisała.

Anita zaznaczyła również, że dziś jeszcze bardziej doceniają wspólnie spędzony czas i drobne chwile, które wcześniej mogły wydawać się mało istotne. "Teraz bardziej niż kiedykolwiek doceniamy czas. Każdy wspólny moment. Każdy uśmiech. Każdy dzień. Bo choć już nigdy nie będzie tak jak dawniej, wciąż jesteśmy tutaj" - dodała.

Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opublikowała wzruszające nagranie. Internauci ruszyli ze wsparciem

Wpis byłej uczestniczki "Ślubu od pierwszego wejrzenia" spotkał się z ogromnym odzewem internautów. Pod nagraniem pojawiły się liczne komentarze pełne wsparcia, otuchy i dobrych życzeń dla małżeństwa. "Moja ulubiona para, która przetrwała i teraz też przetrwacie. To będą długie lata, wszystkiego dobrego kochani. Jesteście wspaniali", "Siły, wiary, miłości i wzajemności. Przytulam was mocno i pamiętajcie, że siłą jesteście wy sami i wasze szczere uczucia" - czytamy na Instagramie.