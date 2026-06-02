Po latach prawda wyszła na jaw. Cezary Żak ujawnił zaskakujące kulisy "Miodowych lat"

Cezary Żak to jeden z najpopularniejszych polskich aktorów, który przez lata stworzył wiele niezapomnianych kreacji. Widzowie szczególnie cenią go za role Karola Krawczyka w "Miodowych latach", księdza i wójta w serialu "Ranczo". Największą rozpoznawalność przyniosły mu jednak "Miodowe lata" – kultowy sitcom opowiadający o perypetiach dwóch przyjaciół, Karola Krawczyka i Tadeusza Norka, którzy nieustannie pakowali się w zabawne tarapaty. Mimo że od emisji serialu minęły już lata, fani wciąż chętnie wracają do jego odcinków i dopytują aktorów o kulisy produkcji.

Aktor został zapytany o to, czy w rzeczywistości faktycznie prowadził tramwaj. Przypomnijmy - w serialu wciela się w motorniczego. - To ja naprawdę jechałem po Warszawie tramwajem. To nie jest trudne, są dwa pedały jak w automacie, naprawdę. Tam było ustalone, gdzie my mamy jeździć po Warszawie tą osiemnastką - przekazał Żak w rozmowie z TV Artchata w ramach "Rozmów na NieTemat" Marty Honzatko. Dodał, że w środku pojazdu oraz na przystankach były umieszczone kamery.

Aktor mógł ponadto liczyć na wsparcie profesjonalisty. - Prawdziwy motorniczy siedział obok mnie, niewidoczny - dowiedzieliśmy się. - To nie było trudne, naprawdę - podsumował gwiazdor. Jesteście zaskoczeni tym wyznaniem?

Warto przypomnieć, że obecnie wiele mówi się o powrocie "Rancza", jednego z największych hitów w dorobku Cezarego Żaka. Pod koniec maja aktor opublikował zdjęcie z pierwszego czytania scenariusza 11. sezonu serialu, na którym pojawili się także inni członkowie dawnej obsady. Z zapowiedzi twórców wynika, że zdjęcia do nowych odcinków mają ruszyć latem, a premiera planowana jest jeszcze w tym roku. Dla fanów produkcji to wyjątkowa wiadomość, zwłaszcza że powrót serialu zbiega się z okrągłymi rocznicami związanymi z "Ranczem". Mimo nowych zawodowych wyzwań Żak wciąż chętnie wraca wspomnieniami do swoich kultowych ról i odpowiada na pytania fanów dotyczące innych produkcji, tak jak to było w przypadku w "Miodowych lat".