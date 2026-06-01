Maria Góralczyk pierwsze kroki w świecie show-biznesu stawiała już jako bardzo młoda osoba. Zanim trafiła do telewizji, próbowała swoich sił w modelingu, a także pojawiała się w teledyskach i niewielkich rolach ekranowych. Największą popularność przyniósł jej jednak występ w serialu "Na dobre i na złe", gdzie przez dłuższy czas wcielała się w postać pielęgniarki Beaty. Dzięki tej roli zyskała sympatię widzów i stała się jedną z bardziej rozpoznawalnych twarzy produkcji. Z czasem zaczęła jednak coraz rzadziej pojawiać się w mediach, a jej zawodowe zainteresowania zaczęły wykraczać poza świat kamer i czerwonych dywanów. Mało kto wie, czym zajmuje się obecnie.

Choć aktorsko rozwijała się bardzo dobrze, Maria Góralczyk coraz mocniej interesowała się rynkiem nieruchomości. W pewnym momencie postanowiła całkowicie zmienić zawodowy kurs i sprawdzić się w nowej branży. Jak sama wspominała, początki nie należały do najłatwiejszych. "Przyszłam do biura, gdzie pracowały już doświadczone w branży agentki nieruchomości. Zostałam posadzona przy biurku z laptopem i usłyszałam: "Działaj." Nie było żadnego systemu szkoleń. Od razu skok na główkę na głęboką wodę" - opowiadała w jednym z wywiadów. Mimo braku taryfy ulgowej szybko odnalazła się w nowej rzeczywistości i konsekwentnie budowała swoją pozycję na rynku. Spodziewaliście się, że Góralczyk spełni się w takiej branży?

Obecnie była gwiazda serialu TVP może pochwalić się imponującymi sukcesami biznesowymi. Nie tylko na dobre pożegnała świat aktorstwa, ale również została współwłaścicielką firmy zajmującej się obrotem nieruchomościami premium. Jej przedsiębiorstwo uczestniczyło między innymi w sprzedaży jednej z najdroższych prywatnych posiadłości w Polsce, której wartość szacowano na około 50 milionów złotych. Choć od czasu do czasu fani wspominają jej serialową rolę, sama Góralczyk udowodniła, że potrafi odnaleźć się także poza blaskiem reflektorów. Dziś zamiast scenariuszy i planów zdjęciowych znacznie częściej towarzyszą jej negocjacje i kontrakty warte miliony. ZOBACZ TEŻ: Maria Góralczyk z "Na dobre i na złe" skończyła 43 lata. Od dwóch prowadzi własny biznes