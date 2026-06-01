W sobotę, 30 maja, odbyła się piąta edycja gali Top Charity, organizowana przez Omenę Mensah i Rafała Brzoskę. Jak zwykle wydarzenie przyciągnęło plejadę gwiazd, które chętnie wpłacały pieniądze na cele charytatywne. Dzień po wydarzeniu znana para ogłosiła, ile udało jej się zebrać pieniędzy. Przy okazji ujawniła też, które licytacje cieszyły się największym powodzeniem, a przy tym były jednymi z najdroższych.

Omenaa Mensah i Rafał Brzoska nie kryją radości po gali, która po raz kolejny okazała się sukcesem. Parze udało się zebrać pokaźną kwotę dzięki licytacjom. Pieniądze zostaną przekazane na cele charytatywne. Co ciekawe, Mensah i Brzoska otwarcie przyznali, że podwoili zgromadzoną kwotę, dokładając 10 milionów euro, czyli około 42 miliony złotych.

"Tradycyjnie i oficjalnie - mamy kolejny rekord! Zebraliśmy ponad 20 mln euro (ok. 85 mln zł) w 90 min! Piąta edycja Top Charity Gala. Ponad 480 przedsiębiorców z całego świata licytowało międzynarodowe dzieła sztuki i wielkie emocje. Z ich licytacji zebrano prawie 10 mln euro, które tradycyjnie jak co roku podwoiliśmy z Omenką z prywatnego majątku" - napisali we wpisie na Instagramie.

W dalszej części wpisu Mensah i Brzoska ujawnili, które licytacje cieszyły się największą popularnością. Na liście znalazła się "monumentalna rzeźba Krzysztofa Renesa 'On, Venus, Młodość' z cyklu 'Universale'", która została wylicytowana za 1,8 miliona złotych (420 tysięcy euro). Dalej była 'Wielka Emocja', czyli tygodniowy pobyt transformacyjny dla grupy 20 par darczyńców - z Ewą Chodakowską, wylicytowana za ok. 7,2 miliona złotych (1,7 miliona euro). Na trzecim miejscu znalazła się natomiast wizyta w USA i spotkanie z Elonem Muskiem oraz z możliwością przedstawienia mu swojego projektu - wylicytowano za 2,5 miliona złotych (570 tysięcy euro).

Rafał Brzoska podziękował Omenie. Ujawnił też wielkie plany

We wpisie Rafał Brzoska ujawnił również, że przez pięć edycji gali przekazali łącznie 230 milionów złotych wsparcia. W dalszej części biznesmen zwrócił się z podziękowaniami. "Dziękuję Omence, całemu zespołowi Top Charity, partnerom, darczyńcom, artystom i całej społeczności, która każdego roku współtworzy tę inicjatywę. Bez was ten rekord nigdy by się nie wydarzył. Przyszłości nie da się wylicytować. Ale można ją wspólnie zbudować" - napisał.

Nie ukrywał też dumy z zebranej w tym roku kwoty. "Patrzę na te liczby z dumą. Nie dlatego, że są rekordowe. Ale dlatego, że za każdą z nich stoją ludzie, którzy postanowili działać i są to przedsiębiorcy!". Co ciekawe, na koniec zapowiedział również, że we wrześniu w Wenecji odbędzie się pierwsze międzynarodowe wydanie Top Charity.