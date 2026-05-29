Elżbieta Jaworowicz to legendarna dziennikarka, która od początku emisji programu "Sprawa dla reportera" jest jego prowadzącą. W formacie pokazywane są trudne sytuacje życiowe bohaterów, które prezenterka wraz z ekspertami w studiu stara się rozwikłać. Niewątpliwie jednym ze znaków rozpoznawczych Jaworowicz jest jej ułożenie nóg. Chodzi o niezwykle zawiłe zakładanie ich na siebie. Podczas wizyty w studiu "Pytania na śniadanie", dziennikarka postanowiła nauczyć, jak odpowiednio układać nogi Katarzynę Dowbor. Jak poszło prezenterce?

REKLAMA

Zobacz wideo Dowbor obawia się kolejnej zmiany władzy w TVP? "Mam tylko nadzieję..."

Niebywałe sceny za kulisami. Elżbieta Jaworowicz uczy Katarzynę Dowbor zawijać nogi

Przy okazji wizyty w studiu śniadaniówki TVP Jaworowicz postanowiła przekazać tajemną wiedzę dotyczącą jej zawijasa z nóg, który stał się znakiem rozpoznawczym dziennikarki. - Ale jak? - dopytywała Dowbor. - No tak. Jedna na drugą. Tą nogą się oprzyj - instruowała prowadząca "Sprawę dla reportera". - No którą? - zastanawiała się gospodyni śniadaniówki. - Ta pod spodem musi być. No tak. Także masz tu... - tłumaczyła dalej Jaworowicz. Do pań dołączył się Filip Antonowicz, mówiąc: "Ja też, ja też". - Tą nogą masz przy ziemi. A tą jedną na drugą. Patrz jak wygodnie - stwierdziła Jaworowicz.

Antonowicz uznał, że "jest w tym". - Czuję to - przyznał. - No, ale gdzie masz tamtą nogę? - zwróciła uwagę dziennikarka. - Mam tu bokiem - odparł gospodarz "Pytanie na śniadanie". - Tak jak miało być - dodał. - Słuchaj, po co się męczyć, jak wystarczy nogę podłożyć - skwitowała Jaworowicz.

Elżbieta Jaworowicz uhonorowana. Otrzymała wyjątkową nagrodę

Dziennikarka ma powody do zadowolenia, gdyż jej wieloletnia praca została doceniona. Jaworowicz uhonorowano Nagrodą im. Bolesława Prusa, przyznawaną przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej. Doceniono jej wieloletnie zaangażowanie w pomoc osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych.

"Red. Elżbieta Jaworowicz - legenda TVP, autorka "Sprawy dla reportera", jednego z najpopularniejszych programów interwencyjnych w historii polskich mediów - otrzymała Nagrodę im. Bolesława Prusa przyznawaną przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej. Kapituła nagrody doceniła ponad 40-letnie zaangażowanie dziennikarki w sprawy społeczne" - przekazała Telewizja Polska.