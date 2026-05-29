Elżbieta Jaworowicz to legendarna dziennikarka, która od początku emisji programu "Sprawa dla reportera" jest jego prowadzącą. W formacie pokazywane są trudne sytuacje życiowe bohaterów, które prezenterka wraz z ekspertami w studiu stara się rozwikłać. Niewątpliwie jednym ze znaków rozpoznawczych Jaworowicz jest jej ułożenie nóg. Chodzi o niezwykle zawiłe zakładanie ich na siebie. Podczas wizyty w studiu "Pytania na śniadanie", dziennikarka postanowiła nauczyć, jak odpowiednio układać nogi Katarzynę Dowbor. Jak poszło prezenterce?
Przy okazji wizyty w studiu śniadaniówki TVP Jaworowicz postanowiła przekazać tajemną wiedzę dotyczącą jej zawijasa z nóg, który stał się znakiem rozpoznawczym dziennikarki. - Ale jak? - dopytywała Dowbor. - No tak. Jedna na drugą. Tą nogą się oprzyj - instruowała prowadząca "Sprawę dla reportera". - No którą? - zastanawiała się gospodyni śniadaniówki. - Ta pod spodem musi być. No tak. Także masz tu... - tłumaczyła dalej Jaworowicz. Do pań dołączył się Filip Antonowicz, mówiąc: "Ja też, ja też". - Tą nogą masz przy ziemi. A tą jedną na drugą. Patrz jak wygodnie - stwierdziła Jaworowicz.
Antonowicz uznał, że "jest w tym". - Czuję to - przyznał. - No, ale gdzie masz tamtą nogę? - zwróciła uwagę dziennikarka. - Mam tu bokiem - odparł gospodarz "Pytanie na śniadanie". - Tak jak miało być - dodał. - Słuchaj, po co się męczyć, jak wystarczy nogę podłożyć - skwitowała Jaworowicz.
Dziennikarka ma powody do zadowolenia, gdyż jej wieloletnia praca została doceniona. Jaworowicz uhonorowano Nagrodą im. Bolesława Prusa, przyznawaną przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej. Doceniono jej wieloletnie zaangażowanie w pomoc osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych.
"Red. Elżbieta Jaworowicz - legenda TVP, autorka "Sprawy dla reportera", jednego z najpopularniejszych programów interwencyjnych w historii polskich mediów - otrzymała Nagrodę im. Bolesława Prusa przyznawaną przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej. Kapituła nagrody doceniła ponad 40-letnie zaangażowanie dziennikarki w sprawy społeczne" - przekazała Telewizja Polska.