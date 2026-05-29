Program "Top Model" przyciąga tłumy widzów przed ekrany telewizorów od lat. Ostatnio jednak jest w nim coraz więcej zmian. Nie zobaczymy już w nim prowadzącego Michała Piróga, którego zastąpiła Klaudia El Dursi, a teraz okazuje się, że nastąpi też rewolucja w składzie jury! Do czwórki dobrze nam znanych jurorów, czyli Joanny Krupy, Katarzyny Sokołowskiej, Dawida Wolińskiego i Marcina Tyszki, dołączy piąta osoba.

Wielkie zmiany w jury "Top Model". Tego nikt się nie spodziewał

Stacja TVN właśnie przekazała, że do jurorów dołączy Ewelina Gralak, stylistka, która pracowała przy zagranicznych pokazach mody i sesjach zdjęciowych. "To będzie wyjątkowy sezon. Ewelina Gralak pracowała przy pokazach Givenchy, tworzyła sesje dla "Elle", "Vogue Polska", "Harper’s Bazaar" i "GQ", współtworzyła wizerunek marek takich jak MISBHV, local heroes czy La Mania. Ewelina od lat porusza się między światem high fashion, muzyki i współczesnej kultury wizualnej. Ma na koncie dziesiątki kampanii i lookbooków dla marek modowych" - czytamy.

Nie da się ukryć, że Ewelina Gralak ma pokaźne CV. Zaczynała jako blogerka modowa w 2007 roku, a potem jej kariera potoczyła się błyskawicznie. Pracowała w Warszawie, Paryżu czy Nowym Jorku. Stylizowała gwiazdy muzyki, wśród których są Margaret, Young Leosia czy Quebonafide. Na koncie ma również współpracę z zespołem Hey czy PRO8L3M. Co ciekawe, Ewelina Gralak została również doceniona przez amerykański magazyn "Vogue" w 2018 roku, który okrzyknął ją jedną z trzech najciekawszych stylistek młodego pokolenia.

Posypały się komentarze. To widzowie sądzą o zmianach w "Top Model"

Nie da się ukryć, że wiadomość przekazana przez stację TVN wywołała lawinę komentarzy. Lidia Kazen jako pierwsza skomentowała post na Instagramie. "Witamy na pokładzie. To będzie duża przygoda życia". Z kolei widzowie docenili ten krok. "Słuszny wybór", "Super", "Najlepsza!", "Ewelek ale super!", "Sztos", "Wspaniale Ewelinko, gratuluję", "Ale mega!" - pisali zadowoleni. A wy co sądzicie o zmianach w "Top Model"? Dajcie znać w sondzie na dole strony.