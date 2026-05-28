"Ranczo" to do dziś jeden z najpopularniejszych polskich seriali. Produkcja zakończyła się w 2016 roku po dziesięciu sezonach, a od tego czasu fani wciąż mieli nadzieję, że nowe odcinki wrócą kiedyś na antenę. Ich prośby zostały wysłuchane i wiadomo już, że w tym roku powstanie kolejny, tym razem już ostatni, sezon "Rancza". Jak się okazuje, prace nad serialem już ruszyły.

"Ranczo". Ekipa opublikowała wyjątkowe zdjęcie z prac nad 11. sezonem

28 maja na Instagramie Cezarego Żaka pojawiło się zdjęcie, które jest prawdziwą gratką dla fanów serialu. Aktor pozuje na nim ze scenariuszem do nowego sezonu. "Dzisiaj odbyło się pierwsze czytanie XI sezonu Rancza. Wszyscy jesteśmy podekscytowani" - napisał aktor. To jednak nie wszystko, bo na fotografii pozują także inni aktorzy znani z kultowej produkcji. Na zdjęciu widać również m.in. Artura Barcisia, Katarzynę Żak, Violettę Arlak, Jacka Kawalca czy Bartosza Kasprzykowskiego. Podobne zdjęcie pojawiło się na profilu Katarzyny Żak. Aktorka także opublikowała zdjęcie z prób czytanych do nowych odcinków. Aż się łezka w oku kręci!

Z medialnych doniesień wynika, że zdjęcia do nowego sezonu "Rancza" mają ruszyć latem. Reżyser Wojciech Adamczyk w audycji "Czas pogody" w radiowej Jedynce zdradził, że premiera 11. sezonu ma nastąpić jeszcze w tym roku. To szczególna data, przypadająca na 20-lecie premiery serialu i 10-lecie jego zakończenia. Przypomnijmy, że produkcja emitowana była na TVP1 od 2006 do 2009 roku, a następnie od 2011 do 2016.

"Ranczo". Co wiadomo o nowych odcinkach?

Wojciech Adamczyk we wspomnianej rozmowie uchylił rąbka tajemnicy i opowiedział nieco więcej o planach na 11. sezon "Rancza". Jak zdradził, ma się on składać z sześciu odcinków i stanowić jedną, spójną historię. - To będzie zupełnie inny serial. W poprzednich sezonach było tak, że każdy kolejny był kontynuacją wydarzeń z poprzedniego. W sezonie 11. wyraźnie zaznaczymy, że od poprzedniego minęło dziesięć lat. W życiu bohaterów wiele się w tym czasie zmieniło, dzieci podorastały. Córka Lucy i Kusego jest już po maturze, nie będzie już Marianka Solejuka, a pan Marian - opowiadał.

- To będzie zupełnie inna opowieść, zaskakująca pod wieloma względami. Do tej pory każdy odcinek "Rancza" był, mniej więcej, zamkniętą opowieścią - tu będzie jedna opowieść podzielona na sześć odcinków. Nawet się zastanawiamy, czy nie wprowadzić przed każdym odcinkiem takiego 30-sekundowego przypomnienia dla widzów - dodał reżyser.