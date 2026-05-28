"The Voice of Poland" to jeden z najpopularniejszych programów muzycznych w Polsce, który zaskakuje zwrotami akcji. Smutne komunikaty związane z formatem pojawiają się z kolei niezwykle rzadko. 27 maja w mediach społecznościowych formatu opublikowano poruszające oświadczenie, które szybko odbiło się szerokim echem wśród widzów. Produkcja poinformowała o śmierci Olafa Kwiatkowskiego.

"The Voice of Poland" w żałobie. Produkcja przekazała smutną wiadomość

Produkcja formatu TVP opublikowała poruszające pożegnanie Olafa Kwiatkowskiego, który od lat był związany z ekipą programu. We wpisie przekazano również szczegóły uroczystości pogrzebowych zaplanowanych na 29 maja w Szczytnie. "19 maja 2026 roku, w wieku zaledwie 21 lat, odszedł nasz przyjaciel i członek rodziny "The Voice" Olaf Kwiatkowski. Runner, asystent produkcji i najszczerszy uśmiech naszej ekipy. Syn naszej drogiej przyjaciółki Ewy. Chłopak, którego większość z nas znała od dziecka" - czytamy we wpisie.

"Nie znajdujemy słów, aby wyrazić ogrom żalu i poczucia niesprawiedliwości. W imieniu Rochstara i Telewizji Polskiej pragniemy złożyć Ewie, całej rodzinie i wszystkim bliskim wyrazy głębokiego współczucia. Pozostajemy zdezorientowani i bezbronni wobec rozmiaru tej tragedii" - dodano następnie. Pod wpisem nie zabrakło wyrazów współczucia - wszyscy komentujący są poruszeni tragedią. "Najszczersze wyrazy współczucia dla rodziny Olafa" - napisał Aleksander Baron. Nie zabrakło również komentarzy od innych trenerów, między innymi ze strony Margaret. "Oh, wyrazy współczucia dla rodziny" - czytamy wpis wokalistki.

"The Voice of Poland" pracuje nad nową edycją. Takie warunki muszą spełniać chętni

Na początku maja informowaliśmy, że Telewizja Polska rozpoczęła castingi do wszystkich trzech odsłon muzycznego formatu "The Voice". Osoby zainteresowane udziałem w programach mogły zgłaszać się za pośrednictwem strony voicecasting.pl do 17 maja.

Aby wziąć udział w przesłuchaniach, należało wypełnić formularz i dołączyć nagranie swojego występu. Kandydaci mieli przygotować dwa covery - jeden w języku polskim, a drugi po angielsku. TVP podkreślała również, że nagrania nie mogły być poddawane obróbce dźwięku ani zawierać efektów zmieniających głos.