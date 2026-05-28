"The Voice of Poland" to jeden z najpopularniejszych programów muzycznych w Polsce, który zaskakuje zwrotami akcji. Smutne komunikaty związane z formatem pojawiają się z kolei niezwykle rzadko. 27 maja w mediach społecznościowych formatu opublikowano poruszające oświadczenie, które szybko odbiło się szerokim echem wśród widzów. Produkcja poinformowała o śmierci Olafa Kwiatkowskiego.
Produkcja formatu TVP opublikowała poruszające pożegnanie Olafa Kwiatkowskiego, który od lat był związany z ekipą programu. We wpisie przekazano również szczegóły uroczystości pogrzebowych zaplanowanych na 29 maja w Szczytnie. "19 maja 2026 roku, w wieku zaledwie 21 lat, odszedł nasz przyjaciel i członek rodziny "The Voice" Olaf Kwiatkowski. Runner, asystent produkcji i najszczerszy uśmiech naszej ekipy. Syn naszej drogiej przyjaciółki Ewy. Chłopak, którego większość z nas znała od dziecka" - czytamy we wpisie.
"Nie znajdujemy słów, aby wyrazić ogrom żalu i poczucia niesprawiedliwości. W imieniu Rochstara i Telewizji Polskiej pragniemy złożyć Ewie, całej rodzinie i wszystkim bliskim wyrazy głębokiego współczucia. Pozostajemy zdezorientowani i bezbronni wobec rozmiaru tej tragedii" - dodano następnie. Pod wpisem nie zabrakło wyrazów współczucia - wszyscy komentujący są poruszeni tragedią. "Najszczersze wyrazy współczucia dla rodziny Olafa" - napisał Aleksander Baron. Nie zabrakło również komentarzy od innych trenerów, między innymi ze strony Margaret. "Oh, wyrazy współczucia dla rodziny" - czytamy wpis wokalistki.
