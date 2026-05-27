Powrót na stronę główną

Cyrwus wygadał się, ile dostawał za granie Ryśka w "Klanie". Podał konkretną kwotę

Piotr Cyrwus wcielał się przed laty w rolę jednego z głównych bohaterów kultowego "Klanu". Aktor nie kryje, ile zarabiał.
Piotr Cyrwus i Małgorzata Ostrowska-Królikowska
Fot. KAPiF, screen TVP

Piotr Cyrwus zapisał się w pamięci polskich telewidzów za sprawą swojej roli Ryszarda Lubicza w "Klanie". Aktor wcielał się w nieporadnego taksówkarza w latach 1997-2012. Jego przygoda z serialem zakończyła się wraz z uśmierceniem bohatera. Sam Cyrwus nie krył, iż cieszył się, że główny scenarzysta i producent serii nie chcieli zatrzymać go w niej na siłę. W wywiadzie z 2024 roku postanowiła zdradzić też, ile zarabiał dzięki występom w "Klanie".

Zobacz wideo Fabijański ma swoją teorię na temat klapy filmu "Dziki"

Piotr Cyrwus szczerze o zarobkach w "Klanie". Wiadomo, ile zarabiał

Cyrwus opowiedział o kwestiach finansów w internetowym programie "RAPtowne Rozmowy". Odniósł się do tego tematu za sprawą spekulacji, iż produkcja zaproponowała mu podwyżkę, gdy poinformował, że chce odejść z serialu. - Dziękuję panu Pawłowi Karpińskiemu, że mnie wysłuchał. Moje bolączki... Przygotowywałem się do tej rozmowy dwa lata. I nie zachęcił mnie - tak jak w jednej gazecie napisali - czternastoma tysiącami - skomentował aktor, wyjawiając, ile dokładnie wówczas zarabiał.

Ja brałem jedenaście. Ale później jeden taksówkarz powiedział Jerzemu Treli, że te jedenaście tysięcy za miesiąc to jest za dużo. Pan Paweł Karpiński wysłuchał mnie i rozstaliśmy się w przyjaźni. Za to sobie cenię pana Pawła. Za to go szanuję - ujawnił Cyrwus.

Piotr Cyrwus zareagował na memy z Ryśkiem z "Klanu". Tak je ocenia

Przypomnijmy, że Cyrwus udzielił niedawno wywiadu Grzegorzowi Krychowiakowi, w którym także podniesiono temat jego roli Ryszarda Lubicza. Piłkarz odniósł się do wielu memów, które od lat są obecne w internecie, a dotyczą właśnie tego bohatera. Cyrwus zdaje sobie sprawę, że aktorzy nie zawsze mają na wszystko wpływ. - Ja nie byłem twórcą tego, bo jeżeli jestem twórcą, aktorem, no to nad czymś panuję. A jeżeli ktoś robi ze mnie, z mojej postaci (mema - przyp. red), wkładając w usta jakieś słowa, których nie powiedziałem, czy coś tam, no to wtedy mogę się zdenerwować? Mogę - skomentował w rozmowie ze sportowcem. Na tym jednak nie poprzestał. Więcej przeczytacie w artykule: "Krychowiak zapytał Cyrwusa o memy z Ryśkiem z 'Klanu'. Dosadna odpowiedź".

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/13 Zaczynamy! Ukochaną Janosika była...

Quiz o polskich serialach! Pytamy o postaci, które wszyscy powinni pamiętać. Ile o nich wiesz?
Popularne
Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.
Wybrane treści z serwisu Sport.pl są dostępne po wykupieniu płatnej subskrypcji