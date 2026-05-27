Piotr Cyrwus zapisał się w pamięci polskich telewidzów za sprawą swojej roli Ryszarda Lubicza w "Klanie". Aktor wcielał się w nieporadnego taksówkarza w latach 1997-2012. Jego przygoda z serialem zakończyła się wraz z uśmierceniem bohatera. Sam Cyrwus nie krył, iż cieszył się, że główny scenarzysta i producent serii nie chcieli zatrzymać go w niej na siłę. W wywiadzie z 2024 roku postanowiła zdradzić też, ile zarabiał dzięki występom w "Klanie".

Cyrwus opowiedział o kwestiach finansów w internetowym programie "RAPtowne Rozmowy". Odniósł się do tego tematu za sprawą spekulacji, iż produkcja zaproponowała mu podwyżkę, gdy poinformował, że chce odejść z serialu. - Dziękuję panu Pawłowi Karpińskiemu, że mnie wysłuchał. Moje bolączki... Przygotowywałem się do tej rozmowy dwa lata. I nie zachęcił mnie - tak jak w jednej gazecie napisali - czternastoma tysiącami - skomentował aktor, wyjawiając, ile dokładnie wówczas zarabiał.

- Ja brałem jedenaście. Ale później jeden taksówkarz powiedział Jerzemu Treli, że te jedenaście tysięcy za miesiąc to jest za dużo. Pan Paweł Karpiński wysłuchał mnie i rozstaliśmy się w przyjaźni. Za to sobie cenię pana Pawła. Za to go szanuję - ujawnił Cyrwus.

Przypomnijmy, że Cyrwus udzielił niedawno wywiadu Grzegorzowi Krychowiakowi, w którym także podniesiono temat jego roli Ryszarda Lubicza. Piłkarz odniósł się do wielu memów, które od lat są obecne w internecie, a dotyczą właśnie tego bohatera. Cyrwus zdaje sobie sprawę, że aktorzy nie zawsze mają na wszystko wpływ. - Ja nie byłem twórcą tego, bo jeżeli jestem twórcą, aktorem, no to nad czymś panuję. A jeżeli ktoś robi ze mnie, z mojej postaci (mema - przyp. red), wkładając w usta jakieś słowa, których nie powiedziałem, czy coś tam, no to wtedy mogę się zdenerwować? Mogę - skomentował w rozmowie ze sportowcem.