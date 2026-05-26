"Milionerzy" to jeden z najpopularniejszych teleturniejów w Polsce, który od lat prowadzi Hubert Urbański. Program przez długi czas był emitowany w TVN, a po przerwie wrócił na antenę już w Polsacie, ponownie przyciągając przed telewizory tłumy widzów. Fani uwielbiają format przede wszystkim za ogromne emocje, trudne pytania i napięcie towarzyszące walce o milion złotych. Dużą rolę odgrywa także sam Hubert Urbański, którego charakterystyczny styl prowadzenia stał się znakiem rozpoznawczym programu.

W 110. odcinku poznaliśmy panią Karolinę z Radomia. Szybko wykorzystała koło ratunkowe "pół na pół". Przy pytaniu za dziesięć tysięcy złotych zaczęły się tarapaty. "Portugalską kolonią w Ameryce Południowej była: A. Wenezuela, B. Argentyna, C. Kolumbia, D. Brazylia" - tak brzmiało to pytanie. Uczestniczka chwyciła za telefon do przyjaciela, który wskazał wariant D., ale nie był do końca przekonany. Starał się doradzić koleżance, mając na sobie presję czasu. - O rany, zestresowaliśmy go - przekazał Urbański po zakończeniu krótkiej rozmowy.

Pani Karolina postanowiła zatem zapytać zgromadzoną w studiu "Milionerów" publiczność. - Muszę wybudować dom, pomóżcie mi! - rzuciła uczestniczka, wybierając "pytanie do publiczności". Podpowiedziano jej ostatni wariant i finalnie pani Karolina wybrała D., przechodząc dalej.

Przypomnijmy o tym, jak niedawno prezenter wywołał poruszenie na Instagramie. Hubert Urbański pochwalił się w mediach społecznościowych zdjęciami z planu specjalnego, świątecznego wydania "Milionerów", ale tym razem to nie gwiazdy programu przyciągnęły największą uwagę internautów. Widzowie od razu zauważyli metamorfozę prezentera, który postawił na zupełnie nową fryzurę.

Urbański zdecydował się na nowoczesne, krótkie cięcie z charakterystyczną grzywką opadającą na czoło, przez co wielu fanów uznało, że wygląda znacznie młodziej i bardzo stylowo. Nowy wizerunek 60-latka szybko wywołał spore poruszenie w sieci.