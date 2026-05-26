Uczestnicy "Love is Blind" nie mogli tego przemilczeć. Mocny apel po reunion

W maju wyemitowano polską edycję formatu "Love is Blind". W rolach prowadzących zobaczyliśmy Zofię Zborowską i Andrzeja Wronę. Podczas reunion dowiedzieliśmy się, które pary pozostały w małżeństwach. Marta i Damian, którzy nie mogli pojawić się w studiu, przekazali, że wciąż są razem. Okazało się, że Daria i Filip również kontynuują swoje małżeństwo. Podczas ostatniego odcinka nie zabrakło także burzliwych momentów. Uwagę przykuła m.in. emocjonalna dyskusja między Julitą a Jackiem, o której przeczytacie w tym artykule. Po emisji odcinka w sieci zawrzało.

"Love is Blind: Polska". Uczestnicy udostępnili komunikat. Chodzi o hejt

Po emisji reunion w mediach społecznościowych pojawiło się sporo nieprzychylnych komentarzy o uczestnikach. Na hejt w kierunku bohaterów show Netfliksa zareagowały psychoterapeutki Agata Stola oraz Patrycja Bujarska. Specjalistki opublikowały w sieci serię grafik na temat zachowań internautów. "Hejt is blind. (...) Program 'Love is Blind" przypomniał nam o skali hejtu. Uczestnicy programu dostają ogromne ilości agresywnych komentarzy" - czytamy na zdjęciach. W opisie grafik ekspertki przytoczyły statystyki na temat hejtu w sieci. "Polska zajmuje piąte miejsce na świecie pod względem częstotliwości występowania hejtu. Doświadczyło go aż 69% Polaków" - przekazano.

Wspomniane grafiki zostały udostępnione przez niektórych uczestników formatu. Mogliśmy zobaczyć je m.in. na profilach Damiana, Julity, Maliki i Krzysztofa. Post udostępnili także prowadzący - Zofia Zborowska oraz Andrzej Wrona.

Love is Blind: Polska. Lawina komentarzy na temat hejtu. "Bądźmy mili"

Publikacja psychoterapeutek wywołała żywą dyskusję w mediach społecznościowych. Internauci zwrócili uwagę na problem hejtu w sieci i podzielili się swoimi refleksjami. "Bądźmy mili wobec siebie. Wtedy każdemu będzie żyło się lepiej", "Dziękuję za ten post. Hejterzy zapominają o tym, że po drugiej stronie jest człowiek - i jestem przekonana, że 90% z nich gdyby spotkało tę osobę na żywo, nie powiedzieliby słowa", "Internet bywa okrutny" - czytamy. W sekcji komentarzy głos zabrała także uczestniczka Malika. "Totalnie się zgadzam. Czasami ludzie zapominają, że po drugiej stronie jest żywy człowiek i że ten hejt potrafi sprawić naprawdę dużo bólu" - napisała.