Podczas tegorocznej gali rozdania Fryderyków nie zabrakło zaskakujących momentów. Gospodarzami wydarzenia zostali Gabi Drzewiecka oraz Krzysztof Zalewski, którzy od początku wieczoru starali się wprowadzić publiczność w luźny nastrój.

Fryderyki 2026. Krzysztof Zalewski zażartował z Marcina Prokopa. Nietypowe otwarcie gali

Już na początku gali wokalista przyznał, że rola prowadzącego jest dla niego sporym wyzwaniem. Wszystko zaczęło się od pytania Drzewieckiej o to, czy "boi się Amerykanów". - Ja się niczego nie boję. Trochę się boję, bo musiałem wyjść ze strefy komfortu. A poza tym tak trochę się boję, czy się budżet przypadkiem jakoś nie wysypał, bo miało być w marcu, jest w maju, hala jakby ciut mniejsza - odparł.

Następnie Zalewski żartobliwie odniósł się do Marcina Prokopa, który od lat uchodzi za jednego z najpopularniejszych prezenterów w Polsce. - No i tak wygląda na to, że pieniędzy z pół metra zabrakło na Prokopa i ja zostałem, więc... Ale jakoś sobie poradzimy - dodał.

Jego słowa wywołały rozbawienie na widowni. Na wypowiedź Zalewskiego szybko zareagowała Gabi Drzewiecka, próbująca uspokoić atmosferę. - Poradzimy sobie. Słuchaj, ja nieproszona nie gryzę, więc też pod autobus się nie rzucę. Będzie dobrze. Mamy 13 wspaniałych kategorii - powiedziała.

Fryderyki 2026. Krzysztof Zalewski zakpił z Jarosława Kaczyńskiego i Zbigniewa Ziobry

Na tym jednak nie koniec żartów Zalewskiego. Tuż po występie Darii ze Śląska prowadzący zaczęli rozmawiać o kategorii Singiel Roku. Drzewiecka zapytała Zalewskiego, jaki jego zdaniem jest obecnie najpopularniejszy singiel w Polsce. Wokalista zaskoczył publiczność swoją odpowiedzią. - Jarosław Kaczyński - odparł bez wahania.

Drzewiecka próbowała kontynuować rozmowę w żartobliwym tonie. - Z całą pewnością... - odpowiedziała i poprosiła go o kolejne propozycje. Zalewski poszedł o krok dalej i ponownie nawiązał do polityki. - Zbigniew Ziobro, a nie, wróć, on wyjechał do Stanów Zjednoczonych z jakimś partnerem - dodał, czym rozbawił publiczność.