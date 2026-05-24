24 maja odbyła się premiera specjalnego odcinka reunion z uczestnikami pierwszej edycji "Love is Blind: Polska". Oprócz tego, iż wreszcie dowiedzieliśmy się, jak potoczyły się losy poszczególnych par, widzowie poznali także odpowiedzi na inne nurtujące ich pytania. Jedno z nich dotyczyło słów, które Jacek miał powiedzieć do Julity, podczas kręcenia programu w Grecji.

Reunion "Love is Blind: Polska". Wiadomo, co Jacek powiedział Julicie w Grecji

Rozstanie Julity i Jacka na ślubnym kobiercu było dla wielu widzów sporym szokiem. Oznaki tego, że para nie do końca dobrze się dogaduje pojawiły się jednak nieco wcześniej. Wśród nich znalazł się m.in. moment, w którym jeszcze podczas wspólnego wyjazdu do Grecji, duet poróżniły się o słowa, które Jacek miał powiedzieć Julicie poza kamerami. Aż do odcinka reunion nie było jednak wiadome, co dokładnie padło z ust mężczyzny. Prowadzący postanowili zapytać więc o to w czasie odcinka specjalnego. Choć początkowo Jacek nie chciał o tym mówić, ostatecznie wyjawił, jak wyglądała cała sytuacja.

Siedzieliśmy przed brunchem we trójkę - ja, Julita i jeszcze jedna dziewczyna, której dałem w prezencie nausznicę, kolczyk. I zapytałem, czy dobrze ją założyła, bo jak się źle założy, to jest bardzo bolesna (...) i mówię, że ja tak kiedyś miałem, straszny ból. I jak skończyłem to mówić, Julita się nachyliła, patrząc mi w oczy i mnie ścisnęła za tą nausznicę. I ze mnie wypadło 's**a' i powiedziałem 'czemu to k***a zrobiłaś'

- wyjaśnił uczestnik. - Nie jestem dumny z tego, co powiedziałem. Nie było w tym nic dobrego, biorę na klatę, że padły słowa, które nie powinny paść - dodał do tego Jacek. Julita postanowiła na to od razu zareagować.

Julita odpowiedziała Jackowi. Jej słowa mogły zaskoczyć

Jacek ujawnił dalej, że próbował porozmawiać później o całej sytuacji z Julitą, jednak ta nie chciała poruszać tej kwestii. Podczas nagrań reunion kobieta nie kryła emocji. Gdy uczestnik podzielił się swoją perspektywą wspominanego zajścia, Julita zdecydowała dalej nie ciągnąć tematu. - Nie wiem, czy ty masz zaburzone widzenia, nie dam się w to wplątać. Troszeczkę pominąłeś pewne rzeczy, ale okej. Kończę - skwitowała uczestniczka.