Emocjonalne reunion "Love is Blind: Polska". Te pary pozostały razem!

"Love is Blind: Polska" podbiło serca widzów nie tylko z naszego kraju. W ostatnich tygodniach internauci żyli doświadczeniami uczestników programu, kibicując przy tym ulubionym parom i dowiadując się, jak potoczyły się ich losy bezpośrednio po eksperymencie. W specjalnym odcinku reunion, którego premiera odbyła się 24 maja na Netfliksie, produkcja ujawniła, jak prawie rok od nagrania programu wyglądają obecnie relacje poszczególnych uczestników. Wiemy nareszcie, które pary wciąż tworzą szczęśliwe małżeństwa.

Reunion "Love is Blind: Polska". Tak potoczyły się losy uczestników niecały rok od eksperymentu

Już na początku odcinka specjalnego dowiedzieliśmy się, że Marta i Damian, którzy zaręczyli się i ostatecznie pobrali w programie, wciąż są razem. Para niestety nie mogła pojawić się na reunion z innymi uczestnikami, jednak przesłali wzruszający filmik, pokazując, jak wygląda aktualnie ich codzienność jako małżonków. Przypomnijmy, że tuż przed emisją fani spekulowali nad tym, czym ten duet nadal jest razem. Więcej przeczytacie o tym w artykule: "Zamieszanie wokół Marty i Damiana z 'Love is Blind'. Nikt się nie spodziewał takiego komentarza tuż przed 'reunion'".

Kolejna para, której losy bardzo interesowały widzów to Daria i Filip. Przed kamerami również się zaręczyli oraz pobrali. Jak się okazało, oni także nadal są małżeństwem! Daria wyjawiła, że krótko po ślubie Filip się od niej przeprowadził i zaczęli ramię w ramię budować wspólną przyszłość. Choć napotkali w ostatnich miesiącach pewne trudności, udało im się je przezwyciężyć.

Wiadomo co z relacjami reszty uczestników show. Podczas reunion nie brakowało emocji

Podczas reunion pojawiła się także szóstka uczestników, która zaręczyła się programie, jednak ostatecznie nie doszło do ich ślubów. W rozmowach z prowadzącymi - Zofią Zborowską i Andrzejem Wroną wyjawili, jak teraz wyglądają ich relacje. Julita i Jacek, którzy stanęli na ślubnym kobiercu, lecz także tam się rozstali, poinformowali, że przez ostatni rok nie mieli ze sobą kontaktu. Podczas reunion spotkali się pierwszy raz od zakończenia programu. Para nie kryła przy tym, że nie pała do siebie sympatią. Zarówno Julita i Jacek są już także w nowych związkach.

O swoim kontakcie opowiedzieli również Julia i Kamil "Uno", którzy też zobaczyli się pierwszy raz od eksperymentu. Para nie ma ze sobą obecnie kontaktu, choć od zakończenia programu mieli raz porozmawiać przez telefon. Inaczej potoczyły się przy tym losy Maliki i Krzysztofa, którzy rozstali się jeszcze podczas nagrań show i nie dotrwali do ślubu. Po eksperymencie, już bez kamer obok starali się odbudować swoją relację. Ostatecznie im się to jednak nie udało.