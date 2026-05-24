"Ranczo" już wkrótce może wrócić na ekrany, a tymczasem jeden z jego dawnych bohaterów ma powód do świętowania. Maciej Cempura, który wcielał się w postać Szymka Solejuka, niedługo zostanie ojcem. Aktor i jego żona, Natalia Sakowicz-Cempura, oczekują narodzin pierwszego dziecka.

Maciej Cempura wkrótce zostanie tatą. Tak dziś wygląda życie Szymka Solejuka z "Rancza"

Para pobrała się 25 lipca 2025 roku. Natalia Sakowicz-Cempura również jest związana z aktorstwem - występowała m.in. w filmach z serii "Gwiezdny szeryf" i pracuje jako aktorka dubbingowa. Razem z mężem tworzą także "Teatr Sakowicz-Cempura", gdzie przygotowują własne spektakle. Oboje ukończyli Akademię Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, filię w Białymstoku.

Radosną nowiną małżonkowie podzielili się w mediach społecznościowych. Na opublikowanych fotografiach z domowej sesji ciążowej widać, że aktorka jest już w zaawansowanej ciąży. "Idealne-kuliste kształty na lato" - podpisała ujęcia Sakowicz-Cempura, na których prezentu ciążowe krągłości. Pod wpisem od razu pojawiło się wiele entuzjastycznych komentarzy. "Gratulacje, piękne wieści", "Bardzo cieszę się twoim szczęściem", "Spokoju, oddechu i ciszy w tym wielkim procesie" - czytamy na Instagramie.

"Ranczo" wraca na ekrany. Maciej i Jędrzej Cempura ponownie jako Solejukowie?

Maciej Cempura zdobył popularność dzięki roli w serialu "Ranczo", gdzie grał razem ze swoim bratem, Jędrzejem Cempurą. Aktor wcielał się w Szymka Solejuka, natomiast jego brat grał Marianka Solejuka - synów Macieja i Kazimiery Solejuków, w których role wcielali się Sylwester Maciejewski i Katarzyna Żak.

Jak zapowiada reżyser Wojciech Adamczyk, po dziesięciu latach przerwy planowany jest powrót "Rancza". Zdjęcia do 11. sezonu mają ruszyć w czerwcu i lipcu w Jeruzalu. Wszystko wskazuje na to, że w nowych odcinkach ponownie pojawią się bracia Cempura w rolach Mariana i Szymka Solejuków.