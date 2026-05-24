Po premierze finałowych odcinków polskiej edycji "Love is Blind" internauci niemal natychmiast zaczęli analizować, które związki przetrwały po zakończeniu programu. Największe zainteresowanie wzbudziła relacja Marty i Damiana, którzy podczas ślubu zdecydowali się powiedzieć sobie "tak". Widzowie szybko zauważyli jednak coś jeszcze - w zapowiedzi specjalnego odcinka reunion zabrakło ich wspólnego pojawienia się w studiu. To wystarczyło, by w mediach społecznościowych ruszyła fala spekulacji dotyczących ich związku. O co chodzi?

Damian i Marta z "Love is Blind" są razem? Te słowa mogą zaskoczyć

Fani zaczęli zastanawiać się, czy Damian i Marta nadal są razem, czy może ich relacja zakończyła się już po programie. Co więcej, dodatkowe emocje wywołały wcześniejsze wypowiedzi Marty, która dawała do zrozumienia, że produkcja nie pokazała wszystkich ważnych momentów ich historii. "Dla mnie nasza historia była dużo bardziej romantyczna. Zabrakło wielu scen i wątków" - pisała uczestniczka w sieci. Mimo to brak ich obecności podczas reunion tylko podsycił plotki. Internauci zaczęli masowo zadawać pytania pod publikacjami uczestników, próbując dowiedzieć się, jak naprawdę wygląda dziś ich relacja poza kamerami Netfliksa. Damian nagle zaskoczył odpowiedzią...

W końcu jedna z fanek postanowiła zapytać Damiana wprost. "Ale jesteście nadal z Martą czy rozwodnik?" - czytamy pod postem. Uczestnik nie zwlekał z odpowiedzią i zaskoczył wszystkich swoim komentarzem. "Jestem z Krzysztofem" - odpisał żartobliwie. Na reakcję nie trzeba było długo czekać, bo sam Krzysztof szybko podchwycił temat i odpowiedział. "Jesteśmy razem?" - odpisał.

Wpisy błyskawicznie obiegły internet i wywołały lawinę komentarzy. Wygląda na to, że fani muszą póki co obejść się smakiem. Na oficjalne wyjaśnienie sytuacji widzowie będą jednak musieli jeszcze poczekać. Wszystko ma stać się jasne w specjalnym odcinku reunion, który trafi na Netflix już 24 maja.